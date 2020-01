Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de administrator al infrastructurii unice a cheii publice (Centrul unic de certificare al Guvernului), anunță extinderea termenului de valabilitate al certificatului cheii publice, pentru utilizatorii semnăturii electronice, de la 1 an la 2 ani. Acțiunea are menirea să reducă cheltuielile de utilizare a semnăturii electronice pentru utilizatorii finali ai serviciului, dar şi să motiveze, și mai mult, utilizarea și implementarea la scară largă a serviciilor electronice în Republica Moldova.



“STISC își asumă în totalitate, obligațiunile și responsabilitățile aferente domeniului securitate informațională și criptografie, inclusiv creșterea eficienței serviciilor electronice publice furnizate. În scopul dezvoltării sectorului IT la nivel național, dar și atragerii investițiilor în acest domeniu, extinderea termenului de valabilitatea al certificatului cheii publice, reprezintă o decizie categorică și benefică pentru utilizatorii finali ai semnăturii electronice, care vor beneficia în „long-term” de reducerea costurilor prelungirii valabilității semnăturii electronice, în condițiile asigurării unui înalt nivel de securitate informațională”, a declarat Serghei POPOVICI, Director STISC.



Menționăm, că pe parcursul anului 2019 a crescut în raport procentual numărul de tranzacții, dar și de utilizatori activi a serviciului semnătură electronică comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Actualmente, sunt înregistrați de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică peste 150 000 utilizatori activi ai serviciului semnătură electronică mobilă și tradițională, peste 2 600 000 tranzacții utilizând semnătura mobilă prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă, dar și peste 24 900 000 de tranzacții prin intermediul semnăturii tradiționale.



Centrul unic de certificare al Guvernului, parte component a STISC, prestează servicii de certificare a cheilor publice pentru autorităţile administraţiei publice locale și centrale ale statului, persoane juridice cu diverse forme de activitate, precum şi persoane fizice.