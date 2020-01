Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, s-a întâlnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Subiectul discuției a vizat domeniul energetic, mediul de afaceri și climatul investițional, infrastructura drumurilor și sectorul IT.



Oficialii au discutat despre importanța diversificării resurselor energetice a Republicii Moldova, în acest sens, a fost analizată situația actuală privind construcția gazoductului Chișinău – Ungheni.



Anatol Usatîi a menționat că, una dintre prioritățile Guvernului este diversificarea resurselor energetice. Totodată, ministru a precizat că va depune tot efortul în vederea eliminării obstacolelor birocratice ce vizează proiectul de construcție a gazoductului Chișinău – Ungheni, precum și în vederea identificării resurselor energetice alternative.



În cadrul ședinței, părțile au evidențiat și evoluțiile pozitive din sectorul IT, Dereck J. Hogan precizând că acesta reprezintă o istorie de succes în economia Republicii Moldova, în mod deosebit s-a referit la Moldova IT Park, care numără în prezent circa 525 rezidenți virtuali și a fost înființat cu suportul SUA.



În acest context, Secretarul de Stat pe domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor, Vitalie Tarlev comunicat că în prezent, MEI este în proces de elaborare a unui nou proiect de lege care va transpune cele mai bune practici ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite în ceea ce privește asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informaționale. Scopul legii fiind avansarea nivelului de pregătire al țării, pentru a face față incidentelor de securitate cibernetică, oferind baza legală necesară pentru a asigura securitatea cibernetică.



„Această lege va fi unul dintre răspunsurile de bază la amenințările cibernetice din ce în ce mai frecvente, precum și provocărilor care însoțesc procesul de digitalizare a vieții noastre economice și sociale. După experiența anterioară a cooperării fructuoase cu partea americană, vom aprecia suportul și consultanța în crearea cadrului legal corespunzător”, a subliniat Secretarul de Stat.



În Republica Moldova își desfășoară activitatea 405 întreprinderi cu capital american, valoarea investițiilor în capitalul social fiind de circa 527,752 milioane de lei. După valoarea capitalului investit, SUA se află pe locul 8 printre țările partenere ale Republicii Moldova, se arată într-un comunicat de presă.