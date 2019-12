Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a făcut astăzi bilanțul activităţii Primăriei capitalei, de la preluarea mandatului. Potrivit edilului, timp de o lună și jumătate de la învestirea sa în funcţie, s-a reuşit alegerea celor 4 viceprimari de către Consiliul Municipal Chișinău, precum şi consolidarea echipei manageriale din cadrul Cabinetului Primarului.



,,Una dintre principalele realizări este că proiectele importante pentru dezvoltarea urbei sunt susținute cu majoritatea voturilor consilierilor municipali, chiar și în lipsa unei coaliții”, a menționat Ion Ceban. În context, este de menționat aprobarea bugetului municipal pentru anul 2020, cu susținerea majorității aleșilor locali. Astfel, veniturile pentru anul viitor vor constitui 4,3 miliarde de lei, iar cheltuielile vor fi de 4,6 miliarde de lei.



Totodată, în perioada de referință, s-a reușit suspendarea lucrărilor neautorizate pe 9 şantiere de construcții, au fost evacuate 191 de gherete care activau ilegal, iar 169 de dispozitive publicitare stradale au fost demontate din motiv că au fost amplasate fără autorizație.



Edilul capitalei s-a referit şi la deplasările conducerii Primăriei la Moscova, București, Kiev, dar și la vizitele în Turcia şi Belarus. Potrivit lui Ion Ceban, în rezultatul stabilirii relațiilor de colaborare cu partenerii străini, Chişinăul va beneficia, la prima etapă, de finanțare pentru proiecte în valoare de circa 80 de milioane de lei.



,,În această perioadă relativ scurtă de timp, am reușit să avem o serie de întrevederi cu reprezentanții celor mai importante organizații financiare internaționale, agenți economici, constructori, specialiști în domeniul IT etc., care sunt gata să se implice pentru a contribui la dezvoltarea capitalei, prin crearea de parteneriate publice-private cu Primăria Chișinău”, a conchis edilul capitalei.