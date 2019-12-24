Агентство публичной собственности Молдовы не получало официальных уведомлений об изменении состава акционеров Avia Invest – концессионера Кишиневского аэропорта.



Как отмечается в пресс-релизе ведомства, при посредничестве Агентства публичной собственности (АПС) предыдущие правительства формализовали договорные отношения государства с ООО Avia Invest, на которое было возложено обязательство надлежащего управления концессионным договором. На данный договор не влияют действия сторонних компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях, в том числе оффшорных, владеющих акциями ООО Avia Inves.



В АПС отметили, что национальные власти обеспечили государственные интересы, и активы Кишиневского международного аэропорта находится в безопасности, они защищены. В пресс-релизе также сообщается, что звучащие в обществе обвинения относительно «потери контроля» над аэропортом являются необоснованными, поскольку Кишиневский международный аэропорт является и остается собственностью государства, Республики Молдова, а концессионер обязан выполнять договорные условия по управлению и развитию инфраструктуры посредством твердых инвестиций.



«Государство, действуя через АПС и другие соответствующие учреждения, остается гарантом надлежащего внедрения контракта. В случае если будет выявлено невыполнение договора, существует законная возможность – его расторжение», - заявили в АПС.



Относительно выполнения концессионных обязательств, было отмечено, что Счетная палата вскоре должна представить отчет об исполнении контракта. «АПС запросило у Агентства технического надзора отчет об оценке стоимости работ, выполненных концессионером, а также правильности вложений, осуществленных ООО Avia Invest. Мы оперативно и прозрачно будем информировать общество о результатах усилий государственных учреждений», - отметили представители АПС.



Они уточнили, что на основании этих решений будет принято решение относительно будущего концессии. «Соблюдение процедуры концессии является приоритетом не только для АПС, но и правовых учреждений в нашей стране», - говорится в сообщении АПС.



В нем еще раз подчеркивается, что международные сделки с пакетами акций между компаниями не влияют на договорные отношения между государством и ООО Avia Invest. Интересы государства имеют приоритет, и владение активами государства обеспечивается в соответствии с законом и правовыми мерами.



«Нет никакой опасности, что такие сделки поставят под угрозу контроль государства над имуществом Кишиневского международного аэропорта. Кроме того, в будущем, согласно принятым ранее поправкам в законодательство, компании, зарегистрированные в юрисдикциях, которые не применяют международные стандарты прозрачности, не имеют права участвовать в процедурах присуждения концессий. Это дополнительная мера, чтобы избежать договорных отношений с иностранными компаниями, которые не являются прозрачными в отношении акционеров.

