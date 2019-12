Sub conducerea procurorilor, au fost reținuți doi bărbați bănuiți că ar fi comis furturi în proporții deosebit de mari, în valoare estimativă de până la jumătate de milion de lei dintr-o întreprindere din Bălți.



Potrivit Procuraturii municipiului Bălți, furturile au avut loc în primăvara acestui an. Bănuiții operau prin forțarea ușilor din termopan, precum și prin metoda culegerii de chei.



Pe acest caz, acţiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație au fost desfășurate timp de aproximativ trei luni, de către ofițerii Direcției combaterea crimelor grave a INI, de comun cu ofițerii de investigații ai IP Bălți, sub conducerea procurorilor. În rezultat, oamenii legii au stabilit faptul că cei doi bănuiți sunt bărbați cu vârsta cuprinsă între 30 și 45 de ani, locuitori ai capitalei. La domiciliul acestora au fost desfășurate și percheziții unde au fost depistate și ridicate inclusiv mijloace bănești, care vor fi incluse alăture la materialul probatoriu existent. Reținerea acestora a avut loc la 17 decembrie curent, în municipiul Chișinău, de către ofițerii de investigații cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”.



La această etapă sunt întreprinse acțiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de investigație, în vederea întăririi bazei probatorii. Totodată, se întreprind măsuri în vederea stabilirii implicării bănuiților la comiterea altor infracțiuni.



Dacă li se va demonstra vinovăția, bănuiții riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de la 7 la 12 ani, anunță Procuratura Generală.