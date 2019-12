Peste 100 de antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului au beneficiat de suport informativ și practic pentru dezvoltarea potențialului de export în cadrul a patru sesiuni interactive organizate de proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), finanțat de Suedia și implementat de PNUD.



Ghidați de experți notorii din domeniul marketingului, afacerilor și comerțului, participanții s-au familiarizat cu mecanismele utilizate pentru desfășurarea tranzacțiilor internaționale, instrumentele care facilitează comerțul și simplifică desfășurarea procedurilor vamale. Antreprenorii au făcut cunoștință cu unele metode inovatoare de dezvoltare a afacerilor, au discutat despre cerințele specifice pentru exportul produselor alimentare sau a materialelor textile, despre marketing, branding, comerțul electronic și alte subiecte legate de activitatea de export. Ei au mai aflat despre granturile și alt tip de asistență care va fi oferită de Suedia întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului în cadrul proiectului PNUD/AdTrade în vederea dezvoltării afacerilor și promovării exporturilor.



„Training-urile au fost concepute ca un instrument practic menit să ajute și să încurajeze companiile de pe ambele maluri ale Nistrului să iasă pe piețele externe, să-și sporească nivelul de competitivitate și să stabilească relații de colaborare între ei pentru a accede pe piețele externe, în special din UE”, spune Maxim Cataranciuc, managerul proiectului PNUD/AdTrade.



Ala Iacobenco din orașul Tiraspol deține o companie de producere a murăturilor și conservelor din legume. Ea spune că pentru un producător din stânga Nistrului este mai greu să lărgească geografia vânzărilor, chiar dacă marfa corespunde cerințelor și este apreciată și recomandată de cumpărătorii locali. “Până acum am exportat în cantități mici în Rusia, însă am dori să mărim volumul de export și să diversificăm piața de desfacere, pentru că dispunem de capacități de producere. Asistența și expertiza oferită de proiectul AdTrade este foarte utilă și cred că ne va ajuta să găsim parteneri peste hotare și să extindem exporturile”, spune antreprenoarea.



În cadrul celor patru sesiuni interactive, câțiva exportatori de succes, care au reușit să cucerească piețele de desfacere din UE, SUA și Rusia, au împărtășit din experiența lor de succes și au povestit despre potențialul acestor piețe și specificul consumatorilor, despre practica lor de vânzare prin intermediul resurselor online, cum ar fi Amazon, Sears, Houzz etc.



Petru Copacinschi, reprezentantul unei companii producătoare de nuci din raionul Telenești, a participat la toate patru seminare: “Ne-am propus să devenim și exportatori, de aceea informațiile și sfaturile oferite în cadrul acestor sesiuni au fost ca un imbold pentru a persevera și ne-au ajutat să cunoaștem mai bine practicile și cerințele noilor piețe, procedurile tehnice, cum ar fi procesul de certificare a produselor, dar și pașii pe care urmează să-i facem pentru a cuceri cumpărătorii din străinătate”.



Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe ambele maluri ale Nistrului” (AdTrade) oferă asistență metodologică și practică pentru crearea unor legături comerciale pe termen lung între antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului și la edificarea unui mediu de încredere și de cooperare în regiune. Inițiativa stimulează și promovează exporturile de mărfuri și servicii din regiune, prin accesarea oportunităților oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Proiectul susține dezvoltarea și sporirea competitivității întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM) și contribuie la crearea noilor companii, ceea ce, implicit, va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.