Tatiana Cunețchi, vicepreședintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, și Alexandra Țvircun, consilier al Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, participă la Forumul Global al Femeilor Lidere, cea mai mare conferință internațională pentru femei în politică.



Forumul este organizat în perioada 18-20 noiembrie, la Reykjavik, Islanda, în parteneriat cu Rețeaua globală a femeilor politiciene (WPL) și cu Guvernul și Parlamentul Islandei. Clasată constant pe prima poziție în Raportul global al diferențelor de gen al Forumului Economic Mondial, Islanda a fost considerată de organizatori ca o locație perfectă pentru cel mai relevant Forum al femeilor lidere.



Peste 450 de participante din întreaga lume, inclusiv președinți, deputați, prim-miniștri și alte persoane publice, precum și lideri din mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă, arte, mass-media, etc, a întrunit ediția din acest an a Forumului.



Printre cele mai influente lidere se numără Președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarović; Prim-ministrul Islandei, Katrín Jakobsdóttir; Prima doamnă a Islandei, Eliza Jean Reid; Președinta și fondatoarea WPL, Silvana Koch-Mehrin, etc.

Participantele la conferință discută soluții pentru a crește influența politică a femeilor la nivel național și global, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.