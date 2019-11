4.000 de kilometri. Aceasta a fost distanța parcursă de automobilele electrice participante la primul #ElectricUltraMaraton care conectează Republica Moldova cu Europa.



Mașina proiectului „Orașe Verzi Durabile” cu o autonomie de până la 280 km, și un SUV, cu autonomie de peste 400 km, au pornit din Chișinău pe 10 noiembrie. Automobilele au parcurs următoarele țări: România, Ungaria, Austria, Germania. În Germania flotei de maşini s-a alăturat un alt model de automobil electric, de generaţie nouă, care a luat în premieră calea Republicii Moldova. Automobilele au revenit în țară pe 16 noiembrie.



„A fost un maraton aventură cu multe provocări pe traseu. Am văzut pe viu diferenţele infrastructurii de încărcare a automobilelor electrice în ţările parcurse de coloana noastră de maşini, am acumulat o experienţă uriaşă de testare şi folosire a diverselor sisteme de infrastructură electrică din fiecare ţară pe care am parcurs-o. Această experienţă urmează a fi împărăşită publicului sub forma unor sfaturi practice cum să călătoreşti plăcut la distanţă lungă cu un automobil electric din Moldova”, spune Ilie Toma, iniţiator şi participant la maraton.



Expediţia a avut în flota sa un număr mic de maşini pentru a reda scenariul clasic al călătoriilor în afara ţării făcute de grupuri de familii sau prieteni. Şi modelele au fost selectate pentru a acoperi o paletă variată de consumatori: două automobile cu autonomie şi performanţe de top, şi un automobil accesibil ca preţ, cu autonomie mai redusă, dar suficientă pentru a răspunde provocării.



„Promovăm şi încurajăm prin propriul exemplu condusul automobilelor electrice. A fost prima experienţă a maşinii noastre electrice de călătorie în afara hotarelor Republicii Moldova. Am acceptat provocarea şi pentru a sparge stereotipurile precum că maşinile electrice sunt potrivite doar pentru distanţe scurte”, spune Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialistă în comunicare în Proiectul „Oraşe Verzi Durabile”, participantă la expediţie.



ElectricUltraMaraton a demonstrat că se poate călători cu un automobil 100% electric din Moldova spre ţările Uniunii Europene şi că Moldova e deja conectată la infrastructura europeană destinată automobilelor electrice. Un smartphone, conexiune la internet şi planificarea inteligentă a traseului e tot de ce ai nevoie pentru a te aventura cu automobilul tău electric la drum lung. Iar cu cât autonomia maşinii este mai mare şi tehnologiile mai moderne, cu atât experienţa devine mai plăcută.



#ElectricUltraMaraton a fost organizat de portalul web PiataAuto.md în parteneriat cu Proiectul „Oraşe Verzi Durabile”, finanţat de GEF şi implementat de PNUD Moldova, şi în echipă cu reţeaua de farmacii Felicia.