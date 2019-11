În perioada 14-15 noiembrie 2019, un grup de antreprenori din regiunea Silezia de Jos, sud-vestul Poloniei, care gestionează companii în sectorul vitivinicol, de consultanță juridică și logistică, apă și canalizare, produse cosmetice și ecologice, se află în Republica Moldova pentru a participa la forumul economic moldo-polonez, care are loc la Chișinău. Evenimentul este organizat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Centrul pentru Dezvoltare și Antreprenoriat Moldova-Polonia.



Sergiu Harea, președintele CCI a RM, a reiterat importanța cooperării bilaterale, nu doar pentru creșterea economică a unui stat, ci și pentru promovarea unui mediu de afaceri prosper. ”CCI a RM pune accent pe stabilirea unor relații de cooperare durabile și care dau rezultate pozitive. În ultima perioadă am organizat participarea antreprenorilor de la noi din țară la expoziții în Polonia, vizite de studiu la companii poloneze, am desfășurat forumuri de afaceri, pentru a le prezenta agenților economici din cele două state posibilitățile de cooperare, și ai ajuta în stabilirea acestor relații”. De asemenea, președintele Camerei a spus că semnarea acordurilor economice cu UE, CSI, Turcia a deschis drumul pentru produsele din Moldova, iar pentru a folosi aceste oportunități este foarte important să fie pus mediul de afaceri față în față pentru a lansa cooperări și afaceri.



Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk, a menționat că între cele două state există demult o legătură foarte strânsă, atât politică, cât și socială. De asemenea, a spus că Polonia implementează foarte multe proiecte de dezvoltare în Republica Moldova, iar nivelul schimburilor comerciale ajunge la 330 de milioane de euro anual. Însă, spune ambasadorul, se dorește o cooperare și mai activă, iar cel mai important moment în acest sens sunt contactele directe.



Bartlomiej Zdaniuk a mai declarat că regiunea Silezia de Jos, care mai poartă denumirea și de Voievodatul Silezia Inferioară, este una puternic dezvoltată. Administrația a reușit în 30 de ani să schimbe complet fața orașelor și satelor acestui voievodat, atrăgând investiții. „Potențialul pe care îl oferă oamenii de afaceri care vin din această zonă nu este unul de neglijat și permite crearea de legături noi”, a spus Bartlomiej Zdaniuk.



Potrivit CCI, Cezar Przybylski, mareșalul Voievodatului Silezia Inferioară, a declarat că antreprenorii din Polonia au un interes deosebit să colaboreze cu cei din Moldova. Voievodatului Silezia Inferioară din Polonia a devenit lider în ceea ce privește crearea locurilor de muncă începând cu anul 2006. Totodată, regiunea este pe locul șase în Polonia, la capitolul ritmul de dezvoltare, având una dintre cele mai bune infrastructuri. Sunt foarte multe atracții turistice, este foarte bine dezvoltat sectorul hotelier și cel al producerii vinurilor.



Potrivit datelor Ministerului Economiei și Infrastructurii, în iulie anul curent, în Republica Moldova activau 102 întreprinderi cu capital polonez.