Delegați ai Parlamentelor Moldovei, Georgiei și Ucrainei efectuează, în zilele de 13-15 noiembrie, o vizită la Washington, dedicată studierii controlului parlamentar asupra domeniului securității. Republica Moldova este reprezentată de deputații Igor Munteanu, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, și Arina Spătaru, membru al Comisiei administrație publică.



Tematicile studiului vor viza rolul Parlamentului în sectorul securității; relațiile legislativ-executive cu privire la problemele din sectorul apărării și securității; supravegherea sectorului de securitate; utilizarea eficientă a autorității bugetare legislative în supravegherea sectorului de securitate; provocările și oportunitățile în domeniul securității în Europa de Est; incluziunea socială, transparența și creșterea încrederii cetățenilor în Legislativ, etc.



Vizita de studiu este organizată de Centrul European pentru Studii de Securitate ”George Marshall” (George C. Marshall European Center for Security Studies) și Grupul de parteneriat pentru democrație din cadrul Camerei Reprezentanților a Congresului SUA (House Democracy Partnership - United States House of Representatives), anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.