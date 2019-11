Bună ziua, stimați aleși ai poporului,







Vreau să vă adresez o întrebare simplă la care să vă răspundeți sincer, dacă doriți, în următoarele minute. De ce vă aflați aici? De ce sunteți deputați în Parlamentul Republicii Moldova? Cred că răspunsul la această întrebare va ghida decizia dvs. de astăzi. Și sper ca măcar unii dintre dvs. să conștientizeze responsabilitatea pe care o poartă în fața cetățenilor. Nu în fața mea, nu în fața Guvernului, în fața cetățenilor.







Iar cetățenii așteaptă 2 lucruri de la noi - să trăiască mai bine și să li se facă dreptate. Anume pe aceste două dimensiuni s-a mișcat cel mai mult Guvernul în aceste 5 luni. Am planificat bani în buget pentru a ajuta oamenii nevoiași și am inițiat o reformă serioasă a justiției - asta vreți dvs. să opriți astăzi? Pentru asta v-au ales oamenii în Parlament?







În Parlament zilele acestea se întâmplă, cu o rapiditate uimitoare, lucruri bizare. Mai întâi, Partidul Democrat, aflat în opoziție, nu mai vrea să dea jos Guvernul și își retrage moțiunea. Ulterior, Partidul Socialiștilor care a votat pentru acest Guvern înaintează o moțiune de cenzură pentru a scăpa de actualul Cabinet de Miniștri.







Deputații din partidul socialiștilor își construiesc moțiunea pe false acuzații despre înrăutățirea situației sociale și economice a țării și aruncă toate pietrele în Guvern.







De ce mințiți oamenii? Unde vedeți dvs. înrăutățirea situației sociale și economice? Singura înrăutățire a situației economice este pentru cei cărora li s-au oprit schemele de corupție. Pentru oamenii cinstiți am gândit un buget al solidarității care să vină în ajutorul celor nevoiași. Cetățenii nu s-au așteptat la miracole în 5 luni, ei înțeleg și apreciază un guvern responsabil, format din miniștri cinstiți, care au venit în aceste funcții pentru a face mai bună viața oamenilor.







După luni de muncă dezinteresată, încep să se vadă rezultatele. Și se pare că asta vă sperie. Ați fi preferat un guvern docil, orb la schemele ilegale, controlabil? Sau poate ați sperat că guvernul nu va reuși, știind foarte bine problemele grave moștenite și gaura de circa 4 miliarde de lei în buget. Vă sperie un guvern care acționează doar în interesul oamenilor și care a reușit nu doar să plătească la timp salariile și pensiile, ci să găsească bani pentru majorările prevăzute în bugetul pentru 2020.







Știți de ce acest guvern are rezultate reale într-o perioadă atât de scurtă? Pentru că am muncit din prima zi și nu am pierdut timpul cu jocuri de culise și șmecherii. Ne-am apucat de lucru imediat și am îndeplinit în 2 luni toate angajamentele de finanțare externă pe care precedenții nu le-au îndeplinit în 3 ani. Am adus în țară asistență financiară în valoare de peste 2 miliarde de lei. În doar cinci luni! O să repet cifra – peste 2 miliarde de lei.







Acești bani au fost acordați de partenerii internaționali pentru cetățenii Moldovei, cu încredere că Guvernul îi va administra corect și transparent. Datorită reformelor implementate de noi, Republica Moldova urma să primească în luna decembrie încă 600 milioane de lei sub formă de sprijin bugetar de la Uniunea Europeană. Aș vrea să cred că niciun deputat căruia îi pasă de oameni nu ar ridica mâna pentru ca acest ajutor extern să fie oprit.







Domnilor deputați îngrijorați de situația socială, poate nu știți, dar în ultimii 4 ani peste 9.000 de persoane de vârstă înaintată din această țară primeau doar 215 lei pe lună. În timp ce reprezentanții statului în consiliile întreprinderilor de stat primeau milioane. Nu-mi aduc aminte ca cineva dintre dvs. să fi fost atunci a îngrijorat. 215 lei, domnilor deputați.







Bugetul solidarității pentru 2020, buget pe care ar fi trebuit astăzi să-l discutăm dacă v-ar păsa cu adevărat de soarta oamenilor, prevede ajutor anume pentru cei mai nevoiași. Am crescut aceste plăți acordate celor care nu au stagiu pentru a se califica la pensie mai mare la 539 de lei, ceea ce în continuare e foarte puțin pentru o persoană, dar le promitem acestor oameni că plata respectivă va crește în 2021 mai mult.







Bugetul solidarității înseamnă creșterea salariilor bugetarilor cu 10% și corectarea legii salarizării pentru a oferi creșteri mai mari de 10%, unele până la 30%, pentru anumite categorii de angajați: învățători, educatori, asistenți de educatori, bucătari, lucrători sociali, bibliotecari, directori de instituții educaționale și pompieri.







Bugetul solidarității include creșterea ajutorului pentru perioada rece a anuluide la 350 la 500 lei pe lună și extinderea programului pentru că de acesta să beneficieze 200 000 de familii.







Am inițiat un program nou - „Ajutor la Contor”. Un program de susținere a pensionarilor cu venituri mici pentru plata energiei electrice. Pensionarii care primesc mai puțin de 1500 de lei pe lună vor primi lunar, pe durata întregului an, câte 50 lei pentru plata energiei electrice. Planificăm să oferim acest ajutor la 400 mii de oameni. Da, domnilor deputați, sunt 400.000 de persoane în această țară care primesc pensii mai mici de 1.500 de lei pe lună.







Bugetul solidarității include creșterea sprijinului pentru participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și participanții la acțiunile de luptă din Afganistan. Alocația va fi majorată de la 100 la 300 de lei pentru mai mult de 26 000 de persoane.







Toate inițiativele din Bugetul Solidarității au fost gândite anume pentru a ajuta oamenii care au nevoie într-adevăr de acest ajutor.







- Majorăm alocația pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii cu 40%.



- Extindem dreptul la alocații lunare de stat tuturor victimelor reabilitate ale represiunilor politice, cetățeni ai RM, indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocații în sistemul național.







- Accelerăm recalcularea pensiilor tuturor persoanelor care au muncit după atingerea limitei de vârstă prin comprimarea perioadelor de recalculare de la 2027 la 2024. Înseamnă că începând cu 2024 toate pensiile vor fi recalculate automat, anual.







- Mărim accesul la Ajutorul Social de stat la un număr de 2400 de familii prin creșterea indicatorului de bunăstare.







- Am planificat în Bugetul Solidarității majorarea de 3 ori a indemnizațiilor unice pentru absolvenții medici și farmaciști (de la 45 mii lei la 120 mii lei) și pentru personalul medical și farmaceutic cu studii medicale medii (de la 36 mii lei la 96 mii lei) care merg să lucreze în sate și orașe mici.







- Deja am mărit plățile pentru gărzile de noapte ale personalului medical și non-medical. Din 1 octombrie 2019 plățile au crescut de câteva ori în comparație cu cele existente și personalul care, potrivit programului de muncă, își desfăşoară activitatea pe timp de noapte, beneficiază de plăți suplimentare fixe care ajung până la 1000 de lei brut pentru o tură, conform specialității și unității în care activează angajatul.







Astfel, avem angajați din sistemul medical care ne transmit mesaje de mulțumire după ce au primit, luna aceasta, salarii cu 3-4 mii de lei mai mari. Rugați-o pe dna Nemerenco să vi le arate, să înțelegeți cât de importante au fost pentru oameni aceste majorări.







- Am majorat indemnizația unică la nașterea copilului cu 1.608 lei, astfel ea constituind din 1 iulie 2019 peste 7000 de lei.







- Este în curs de elaborare un mecanism flexibil de înregistrare a prețurilor de producător la medicamente pentru a reîntoarce pe piața farmaceutică circa 3000 de medicamente ale producătorilor europeni, care au plecat din Republica Moldova în perioada 2016-2019, ce a redus semnificativ accesul populației la medicamente calitative și a contribuit la creșterea cu circa 5% a cheltuielilor private pentru sănătate doar în doi ani.







- Începând cu 1 decembrie 2019 extindem lista de medicamente compensate cu introducerea medicamentelor noi pentru tratamentul maladiilor cardiovasculare, osteoporozei, diabetului zaharat, sclerozei multiple și pentru tratamentele efectuate în staționarul de zi.







- Am identificat suport financiar de la Agenția Internațională de Energie Atomică în sumă de 600.000 euro și încă 500.000 euro asigurați de Ministerul Finanțelor pentru procurarea unui aparat linear pentru radioterapie pentru pacienții oncologici care va îmbunătăți calitatea serviciilor de tratament și va micșora considerabil rândurile de așteptare pentru pacienți.



- Am eliminat monopolul în prestarea serviciilor de dializă în ambulatoriu, reducându-se termenul de 25 ani al parteneriatului public-privat, și am eliminat exclusivitatea unui singur agent economic în contractarea serviciilor de dializă în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Știți foarte bine cine avea acest monopol și făcea bani nebuni din tragedia oamenilor.



- Am identificat și agreat surse financiare în sumă de 10 milioane de euro din partea Guvernului României pentru extinderea serviciilor de diagnostic medical pentru copii și populația din zonele de Nord și Sud, pentru procurarea echipamentelor medicale moderne: 2 echipamente de rezonanță magnetică (RMN), 2 tomografe computerizate și 2 mamografe staționare pentru zonele de Nord și Sud și 1 RMN pentru copii la Institutul Mamei și Copilului.







Toate aceste probleme au început să fie rezolvate, rând pe rând. Pentru că noi alocăm mai puțin timp pentru vorbe despre domeniul social și ne concentrăm pe modalități concrete de a ajuta oamenii nevoiași. Acest Guvern a planificat îmbunătățiri în situația socială într-un timp record, inclusiv datorită unor importante surse de finanțare din exterior - Uniunea Europeană, Guvernul României, Banca Mondială și alții. De ce ați vrea să scăpați de noi? De ce, domnilor deputați, ați intenționa să dați jos un Guvern credibil în fața donatorilor și onest în fața oamenilor? De ce vreți să opriți toate aceste proiecte?







Spuneți că se înrăutățește situația economică?







Domnilor deputați, nu e posibil să nu știți. Situația economică ajunsese la un nivel dezastruos - offshore-uri, scheme, furturi din banii publici - toate sărăceau bugetul și oamenii. În aceste 5 luni ne-am concentrat pe demonopolizarea sectoarelor economice, eliminarea practicilor neloiale pe piață, scoaterea de sub practici criminale a mediului de afaceri și oprirea schemelor:





- Am analizat privatizările problematice și cazurile de gestionare defectuoasă a patrimoniului statului la Metalferos, Calea Ferată, Aeroportul Internațional Chișinău, Air Moldova, Arena Chișinău, Gările și Stațiile Auto, Tutun-CTC, Moldexpo, Moldtelecom, RED-Nord, Combinatul de vinuri Cricova, Mileștii Mici, Aeroportul Mărculești, Poșta Moldovei, Fabrica de sticlă. Este o listă lungă. Dosarele pe cazurile Aeroportului, Air Moldova, Arena Chișinău, Gărilor și Stațiilor Auto și Tutun CTC au fost expediate procurorilor.







- Am lucrat pentru a elimina monopolul la exportul de metale, care a favorizat atâția ani compania „Metalferos”, am eliminat monopolul la exportul de nuci. am găsit soluții pentru demonopolizarea pieței de cereale și exportului de cereale, în pofida faptului că cei de la Consiliul Concurenței se fac a nu vedea aceste monopoluri. Aceste acțiuni au menirea de a liberaliza piața și de a sprijini producătorii și exportatorii de bună credință din Republica Moldova







- În sectorul energetic, am accelerat construcția gazoductului Iași-Chișinău, astfel încât Moldova să poată beneficia de gaze din România începând cu anul 2020. Totodată, am obținut 61 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, pe linia Vulcănești-Chișinău.







- În aceste 5 luni au fost relansate toate proiectele investiționale cu suport financiar de la Banca Mondială, BERD, BEI, UE și alți parteneri de dezvoltare în domeniul securității energetice, infrastructurii rutiere, agricultură, dezvoltare regională, educație, sănătate, justiție, proiecte care au fost blocate timp de ani de zile.







- Am negociat mărirea cotelor de export la produsele agro-alimentare către UE fără taxe vamale. În urma negocierilor am reușit să dublăm cota la struguri (de la 10.000 tone la 20.000 tone), am majorat cu 50% cota la prune și am obținut o cotă de 1.000 tone la cireșe. Noile cote vor intra în vigoare după ratificarea de către UE în anul 2020.







- Cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, am extins programul de sprijinire a femeilor în afaceri, dar și alte programe de sprijin pentru antreprenori. Pregătim cadrul normativ pentru reglementarea activității de antreprenor individual, care va înlocui sistemul învechit de patente, am lansat discutarea reglementării activității de finanțare colectivă, ce poate impulsiona dezvoltarea și finanțarea afacerilor mici.







- În aceste 5 luni am pornit discuții în mai multe domenii-cheie, ce pot aduce beneficii oamenilor: pregătim planul investițional pentru deschiderea unui nou aeroport regional în Moldova pentru zborurile low-cost, discutăm reducerea tarifelor de roaming cu România și multe altele.







- În energetică, transport, construcții, facem radiografia situației din sector, eliminăm barierele impuse artificial, găsim soluții pentru deschiderea accesului pe piață pentru operatorii de bună credință, îmbunătățirea calității serviciilor și reglementarea acestora în interes public. Ne-am apucat să facem regulă.





Oameni de afaceri se simt liberi și știu că nimeni nu va veni să le preia afacerea. Investitorii străini ne vizitează tot mai des, dar așteaptă să vadă dacă reformele în justiție sunt doar lozinci frumoase sau dacă totuși vor deveni realitate. Organizațiile internaționale și-au revizuit prognozele de creștere economică în direcția creșterii.







Vi se pare puțin, domnilor deputați? Poate pentru dumneavoastră aceste lucruri nu înseamnă mult. Pentru noi însă acestea sunt mii de familii și zeci de mii de oameni care vor trăi mai bine. Pentru noi sunt dovezi ale faptului că Guvernul acesta luptă cu schemele care sărăcesc bugetul și asigură oportunități de dezvoltare pentru antreprenori.







În 2020 urmează a fi lansate proiecte în valoare de 838 de milioane de euro în toate domeniile. Vă ofer doar câteva detalii: 300 de milioane de euro pentru două spitale noi regionale, unul la Bălți și altul la Cahul, 200 de milioane de euro pentru depozitarea și sortarea deșeurilor solide pe întreg teritoriul țării, 80 de milioane de euro pentru proiecte de eficiență energetică și multe altele.







Acest guvern și-a propus să facă regulă atunci când și-a început mandatul - în administrația publică, în întreprinderile de stat, în achiziții publice, pe piața medicamentelor și produselor petroliere, la vamă și FISC, în agențiile de reglementare. În 5 luni de zile, am reușit să obținem niște rezultate. Am închis niște robinete de la vamă pe unde se scurgeau bani și alte resurse în buzunare și pe conturi private. Am oprit scheme de stoarcere de bani din Moldtelecom, Calea Ferată, ANSA și întreprinderi de stat. Am oprit achiziții frauduloase de medicamente și echipamente. Am promis că facem ordine și asta facem.







Documentăm zilnic abuzuri, nereguli, încălcări de legi și scheme criminale. Sunt sute de sesizări trimise la procuratură de colegii mei de la ministere, agenții și Corpul de Control al Prim-ministrului. Dar numai cu documentarea nu ajungem departe. Avem nevoie de justiție.







Avem nevoie de o procuratură eficientă ca funcționarii corupți să fie arestați și închiși, nu să ne chinuim noi să inventăm metode pentru a-i demite, suspenda sau ține departe de banul și proprietatea publică. De aceea, reforma justiției este piatra de temelie a programului Guvernului ACUM.







Viziunea blocului ACUM e cunoscută - noi ne dorim o justiție adevărată. Noi ne dorim procurori eficienți și judecători care iau decizii în numele legii. Noi ne dorim ca cei care au furat miliardul să ajungă la închisoare. E simplu. Asta își dorește întreaga societate, inclusiv alegătorii PSRM.







Da, domnilor deputați socialiști, cei care v-au ales pe dvs. își doresc și ei o viață mai bună, o justiție adevărată, un guvern și un parlament eficiente. Credeți că cei care v-au ales să-i reprezentanți în Parlament vor ca voi să faceți alianță cu PD-ul pentru a da jos acest Guvern? Sau poate credeți că ei nu vor dreptate? Vor și ei, ca toți cetățenii, un procuror onest, care să-i judece egal pe toți.







Oamenii sunt obosiți și de alegeri peste alegeri și de haos. De ce vreți, domnilor deputați, să vă trădați proprii alegători?







Noi, cei din blocul ACUM, am promis tuturor cetățenilor dreptate. Noi nu ne temem de justiție adevărată. În 5 luni în Parlament ați văzut cine suntem. Nu avem palate, nu avem proprietăți de milioane, nu avem automobile de lux. Noi ne-am angajat să oferim oamenilor o justiție adevărată.







Întrebarea mea către celelalte fracțiuni este următoarea: care este viziunea voastră asupra justiției?







Justiția acaparată înseamnă protecție pentru hoți și nedreptate pentru oameni. Înseamnă procurori care atacă oponenții politici și criticii partidului, la comandă. Justiția inventa dosare pe primari și deputați ca să îi convingă să adere la anumite partide și a anulat alegeri câștigate democratic de opoziție. O astfel de injustiție a cunoscut poporul nostru prea multă vreme. Anume contra acestei nedreptăți instituționalizate am protestat alături de cetățeni - a protestat blocul ACUM și a protestat o perioadă scurtă și PSRM.







Justiția lui Plahotniuc a mai avut o practică eficientă - suspendarea președintelui Republicii Moldova pe 5 minute pentru a promova proiectele pe care acesta refuza să le promulge. Nu țin minte de câte ori a fost Igor Dodon suspendat pe cinci minute, de 5 sau 6 ori, domnule Bolea, mă puteți ajuta? Nu țineți minte nici Dvs.? De multe ori.







Și oamenii nu înțeleg de ce președintele Dodon a fost atât de tăcut în trecut și este atât de vorbăreț acum. Președintele Dodon în trei luni a criticat acest Guvern mai mult decât a criticat Guvernul PD în trei ani. De ce tăcea când era suspendat pentru 5 minute, de ce nu se putea proteja de injustiția lui Plahotniuc nici pe sine, nici pe colegii săi socialiști?



Justiția controlată de Plahotniuc a intoxicat toată țara - sunt convinsă că mulți dintre dvs cunosc foarte bine această armă și au trăit în frică ei înșiși mult timp. O astfel de stare de lucruri nu poate fi continuată. Justiția trebuie să devină liberă, așa încât toți oamenii din această țară să poată fi liberi.







Asta își doresc cetățenii. În ultima vreme, am ajuns să înțeleg că viziunea alegătorilor socialiști și a unor deputați PSRM diferă de viziunea președintelui Dodon.







În iunie Dodon se temea de justiția lui Plahotniuc. Se temea de înregistrările pe care acesta le-a scurs în presă, de amenințările cu dosare penale pe trădare de patrie și acte de corupție, vedeam asta. Dar în consultări și în public, viziunea domnului Dodon era foarte civilizată și corectă. El spunea că el, ca și noi, dorește o justiție independentă și curățată de corupție. El spunea acest lucru inclusiv alegătorilor socialiști pe care vedem că iarăși îi trădează.







Îi trădează, da. Pentru că în loc să lupte pentru o justiție adevărată, el ar vrea să o vadă din nou sub control. Ați picat prea multe teste ca să vă mai pot crede pe cuvânt. Ca să vă mai poată crede alegătorii voștri care își doresc dreptate.







Ați picat testul Curții Constituționale atunci când președintele acestei Curți a fost ales un membru al Partidului Socialiștilor. Ați picat testele comisiilor independente atunci când reprezentanții voștri au oferit note în mod orchestrat favorizând un anumit candidat. La organizarea concursului pentru funcția de Procuror General ați picat testul final - când ați manipulat rezultatele concursului și ați reușit să strecurați în lista finală candidați confortabili și lipsiți de integritate.







Ați picat testul atunci când ați început să oferiți garanții și să adunați în jurul vostru oamenii corupți din justiție. Ați picat testul atunci când ați început să căutați scenarii alternative acestui Guvern, când ați înțeles că noi chiar facem pași concreți și hotărâți în direcția unei justiții adevărate.







De aceea, vă întreb încă o dată, stimați deputați socialiști: care este viziunea dumneavoastră asupra justiției de care au nevoie cetățenii Republicii Moldova?







O justiție independentă și corectă sau o justiție cu telecomandă? O justiție care se curăță de corupți sau o justiție în care corupții au protecție politică în continuare? O justiție în care hoții stau la închisoare sau o justiție în care hoții de miliarde rămân nepedepsiți?







Cred că azi veți răspunde la aceste întrebări cu votul dvs. Cu fapta.







Dar ceea ce e important pentru mine și colegii mei nu sunt declarațiile publice, ci acțiunile voastre. Pentru că declarațiile sunt frumoase, dar acțiunile reale sunt asemenea acestei moțiuni de cenzură.







O moțiune de cenzură apărută din frica de un Procuror General independent. O moțiune de cenzură apărută din frica de un Guvern care livrează rezultate.



Domnilor deputați, poate e timpul să luați decizii pornind de la interesul celor care v-au votat? Astăzi sunteți liberi. Nimeni nu stă cu dosare deasupra voastră, cu amenințări, cu șantaj.



Voi vă decideți viitorul. Dar votul de azi nu e numai despre voi. Votul de azi e, în primul rând, despre cetățenii Republicii Moldova și despre viitorul lor.







Votul de azi înseamnă un vot contra Bugetului Solidarității la care am lucrat în ultimele luni. Votul de azi înseamnă un vot contra suportului bugetar al UE pe care îl primim în fiecare lună. Votul de azi înseamnă o lovitură asupra tuturor angajamentelor pe care acest Guvern le are cu Ucraina, România și Bulgaria pentru a asigura țara cu gaze naturale.







Credeți că Igor Dodon poate rezolva probleme ce țin de energetică și aprovizionarea cu gaze naturale la Kiev? Credeți că un Guvern minoritar votat de socialiști va obține sprijinul României pe proiectele sociale și de infrastructură? Credeți că Uniunea Europeană va aplauda votul vostru de azi în Parlament? Gândiți-vă la cetățeni, domnilor deputați. Gândiți-vă și la alegătorii voștri care nu pentru asta v-au votat. Veți da lor socoteală pentru votul de azi.







Sunt convinsă că există deputați cărora le este frică de un Guvern ce vine în ajutorul oamenilor nevoiași și promite o justiție adevărată. Oare chiar majorității deputaților le este frică?







E o mare responsabilitate acest vot. Sper să aveți puteri să o duceți până la sfârșitul carierei voastre politice. Și să puteți privi în ochi oamenii care așteaptă de la voi o viață mai bună, nu alegeri anticipate sau guverne minoritare, formate din frică, iresponsabilitate și interese personale.







Numai bine.