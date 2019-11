Din discursurile dvs. am înțeles ca sunteți împotriva justiției. Am înțeles că sunteți împotriva oamenilor acestei țări pentru că ați uitat că trebuie să slujiți poporul. Și nici măcar nu aveți curajul să vă asumați această răspundere și acest vot. Sunteți atât de lași, încât nu puteți să spuneți pe față că votați împotriva guvernului pentru că vă este frică de justiție adevărată.





Astăzi nu ați trădat doar un Guvern care apără interesele oamenilor. Ați trădat fiecare cetățean care își punea speranțele că în curând se va face dreptate și se va trăi mai bine. Prea mulți dintre voi au trădat acest popor de multe ori – când sărăceați țara prin scheme, când l-ați susținut orbește pe Plahotniuc, când ne-ați alungat rudele și prietenii în afara țării, când v-ați supus justiția și instituțiile pentru a vă acoperi abuzurile. Sau când ați închis ochii și ați permis ca aceste lucruri să se întâmple.





Știu că printre voi sunt și câțiva oameni care pun preț pe onestitate și cu care am colaborat bine. Vă cunosc personal și cred că nu sunteți de acord cu ce se întâmplă astăzi. Din păcate, nu a fost suficient pentru a-i putea opri pe cei care s-au speriat că vor răspunde pentru ilegalități. Pe cei care s-au speriat de un Guvern care a pus dreptatea, onestitatea și nevoile oamenilor în capul mesei.





Vouă, celor speriați, mă adresez. Nu v-ați săturat de furat? Nu ați obosit de scheme? Nu vă trag la pământ șmecheriile și trădările? Vă vedem. Toți oamenii vă văd.





V-a speriat gândul că, de acum încolo, veți pierde controlul asupra justiției. Nu vă place justiția liberă. Preferați averile mari, mașinile scumpe și jocurile murdare pe seama oamenilor, dar nu sunteți pregătiți să plătiți pentru asta.





Însă acest popor iubește libertatea. Acest popor l-a fugărit pe Plahotniuc din țară. Acest popor va fugări orice impostor care le calcă în picioare demnitatea și libertatea.





Înțeleg. V-ați speriat.





Când Guvernul a oprit schemele de corupție din care vă hrăneați ilegal ani la rând, v-ați speriat. Când Guvernul a pus punct licitațiilor dubioase din care extrăgeați venituri grase, necuvenite, v-ați speriat. Când Guvernul a început să facă regulă în vamă, v-ați speriat. Când Guvernul s-a angajat să găsească un Procuror General care să bage hoții la închisoare în loc sa execute comenzi politice, v-ați speriat atât de tare, încât vreți să dați jos Guvernul.





Ați uitat însă un lucru important – puterea acestui Guvern este în oameni. Acești oameni au dat jos o dictatură. Ei vor da jos pe oricine le încalcă voința.





Voi, cei care v-ați speriat atât de tare, nu faceți înțelegeri pentru a proteja interesul cetățenilor. Voi faceți înțelegeri pentru a vă proteja pe voi. O să ziceți că și noi am făcut înțelegere? Da. Am făcut. Pentru a scăpa țara de ciumă. Știam ce facem. Nu eram naivi. Știam că intrăm într-o guvernare extrem de complicată. Știam că unii dintre voi au fost complicii lui Plahotniuc. Știam că riscăm să ne compromitem imaginea.





Însă noi nu facem politică pentru imagine – Plahotniuc trebuia oprit înainte ca să transforme țara într-o moșie personală, de care poate dispune cum vrea. Și l-am oprit. Noi am făcut coaliție ca să salvăm oamenii de teroare și să prevenim o dictatură. Voi vreți să vă salvați interesele personale. Noi am creat o majoritate parlamentară pentru a salva oamenii de sărăcie. Voi vreți să vă salvați averile și palatele.





Da, cred că se află aici și din cei care nu vor să intre în jocuri murdare, care își doresc să avem instituții funcționale, care apreciază eforturile noastre de a curăța justiția. Îmi pare rău că vă lăsați folosiți, că nu puteți opune rezistență celor speriați de intenția Guvernului de a construi o justiție adevărată.





Astăzi, cei speriați sunt mai mulți. Nu cred că ei au mustrări de conștiință. Ei iau în derâdere moralitatea, onestitatea. Caută mereu să deturneze procesele democratice, să joace prin șmecherii, să facă înțelegeri pe la spate. Și când au văzut că noi nu mergem la șarlatanii, că nu ne pot corupe, că noi nu ne vindem, că nu putem fi luați cu interese personale, s-au sfătuit cum să scape de noi.





Ați decis să scăpați de noi când am adus bani în țară, am deschis ușa capitalelor europene pentru Moldova, am pornit schimbarea din temelie a țării. Ați decis să scăpați de noi când am oprit furturile din banul public. Dar cel mai grav, v-ați sfătuit să scăpați de noi când am început să facem viața mai bună pentru oameni - să distribuim bani din buget pentru a-i ajuta pe cei mai nevoiași, să mărim asistența socială, să creștem salariile oamenilor.





Unde s-au mai văzut democrați care să voteze împotriva democrației și socialiști care să voteze împotriva ajutorului social?





Nu v-ați hotărât să scăpați de noi ca să faceți un bine țării și oamenilor. Voi vreți să continuați schemele nestingherit, iar noi vă punem piedici. Voi vreți să trăiți în lux pe spatele cetățenilor, iar noi închidem robinetul prin care furați cu nemiluita. Pentru că vreți să nu vă dea nimeni peste mână când furați.





Când ați auzit că va veni un procuror liber, ați început să vă zvârcoliți. V-ați arătat adevărata față. Pentru că fără un procuror independent, sperați să puteți fura iar și iar. Sperați să puteți trăda de câte ori aveți nevoie.





Noi știam ce apucături aveți. Dar am mers înainte pentru că misiunea noastră era să construim justiție adevărată. Să avem un Procuror curajos care să facă ordine și să oprească hoții care sugrumă Moldova.





Vreți să dați jos Guvernul, sperând că așa vă veți salva. Poate veți răsufla ușurați o vreme. Dar fiecare primește justiția pe care o merită. Unii plătesc păcatele repede, alții fug, dar mai devreme sau mai târziu toți răspund pentru faptul că-și bat joc de un popor întreg. Poporul nu uită.





În iunie, pe întuneric, unii dintre voi, înfricoșați să treacă strada de la președinție la parlament, au decis, în ultima clipă, să i se opună lui Plahotniuc. Astăzi, pe lumină și în democrație, ați prins curaj și ați întors spatele poporului. Astăzi poporul a înțeles: Plahotniuc nu era singurul vinovat, de vină au fost toți cei care l-au urmat.





Moldova nu a căzut și nu va cădea. Va cădea – dacă asta veți decide – un Guvern al poporului.





Am ajuns la un moment de răscruce în istoria țării noastre. Am văzut cum prin curaj se poate câștiga libertatea. Cum demnitatea unui popor poate face ca cel mai puternic zid să cadă. Cum prin rezistență poate fi dărâmat un regim plin de teroare. Am văzut că este posibil.





Am înțeles foarte bine cine și ce reprezintă. Refuzăm să fim părtași într-un joc în care noi încercăm să stabilim reguli clare și previzibile, iar partenerii de coaliție le folosesc pentru a captura o instituție de stat sau alta.





Astăzi, a devenit clar că lupta se duce între cei care vor să controleze instituțiile, justiția și procuratura pentru a se îmbogăți ilicit prin scheme și șmecherii, ținând Moldova în sărăcie și deznădejde, și cei care luptă pentru instituții, pentru justiție și procuratură libere și corecte, care ar servi drept temelie pentru creștere economică, atragere de investiții, crearea unei societăți libere și prospere.





Astăzi aveți de luat o decizie pentru care o să răspundeți în fața propriilor alegători și în fața cetățenilor Republicii Moldova.