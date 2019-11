Vineri, 1 noiembrie 2019, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță documentarea, sub conducerea acesteia - de comun cu ofițerii Direcției de Combatere a Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații, Direcției Generale Urmărire Penală, și cu sprijinul polițiștilor de la BPDS „Fulger” - a acțiunilor membrilor unei grupări infracționale asociate organizației criminale ,,Chitaeț”.



Liderul acesteia la moment locuiește în Turcia și este suspectat de coordonarea grupărilor criminale care activează pe teritoriul Moldovei, dar și peste hotare.



Ca urmare a măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală desfășurate de către organul de urmărire penală, timp de aproape un an, au fost identificați membrii unei grupări criminale specializată în comiterea mai multor infracțiuni, precum: escrocherii în proporții deosebit de mari, trafic internațional de droguri, contrabanda cu țigarete, furturi și atacuri tâlhărești. Veniturile dobândite pe cale criminală erau alocate în așa numitul ,,общaк” pentru susținerea financiară a organizației criminale.



De asemenea, oamenii legii au constatat că liderul grupării criminale, prin înșelăciune, a dobândit de la mai multe persoane sume bănești, bijuterii din aur și diamante, sub pretextul de a le certifica la Institutul American de Gemologie (GIA), în scopul vânzării ulterioare la un preț mult mai mare, la licitațiile de peste hotarele țării.



În rezultatul monitorizării activității criminale a grupării, oamenii legii au acumulat mai multe probe cu privire la comiterea infracțiunilor de escrocherii în proporții deosebit de mari, având ca obiect sume de bani, bijuterii de aur și diamante, cauzând un prejudiciu material în valoare de aproximativ 300.000 EUR.



Totodată, s-a stabilit că suspecții erau implicați și în comiterea infracțiunilor de contrabandă și trafic internațional de droguri, precum: heroină, marijuană și ecstasy.



Ca urmare a efectuării de către oamenii legii a achizițiilor de control, prin care a fost ridicată de la membrii grupării o cantitate de peste 1 kg de heroină, iar trei din membrii grupării au fost reținuți.



Suspecții riscă pedeapsă cu închisoarea pe un termen de la 8 la 15 ani pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani pentru săvârșirea traficului ilicit de droguri, iar pentru comiterea infracțiunii de contrabandă de la 3 la 10 ani. Oamenii legii întreprind în continuare măsuri necesare, în vederea identificării și reținerii tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor investigate, anunță Procuratura Generală.