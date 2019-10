Marți, 29 octombrie 2019, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță plasarea în arest a fratelui hoțului în lege alias „Chitaeț” și altor membri ai organizații criminale, specializați în circulație ilegală de droguri.



Învinuiții, cu vârsta de 39 și respectiv 43 ani, sunt cercetați în stare de arest pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În cadrul perchezițiilor, efectuate la figuranți, au fost depistate și ridicate aproximativ 200 grame de hașiș. Astfel, aceștia au fost reținuți ca urmare a efectuării unui șir de acțiuni de urmărire penală, cât și măsuri speciale de investigații efectuate de Inspectoratului Național de Investigații al IGP, sub conducerea procurorilor PCCOCS, cum ar interceptarea convorbirilor telefonice, urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS), dar și prin alte mijloace tehnice.



Astfel, oamenii legii au stabilit că învinuiții, împreună cu alte persoane care încă nu au fost identificate, zilnic cumpărau de la diferiţi dealeri droguri (marijuana, haşiş etc.), inclusiv prin mijloace electronice de comunicare. Ulterior, aceștia le transportau şi le divizau în cantităţi mai mici, după care le vindeau în Chişinău și suburbiile capitalei, iar banii îi repartizau în funcție de aportul fiecăruia la comiterea infracțiunii. Pentru faptele incriminate, învinuiții riscă pedeapsa cu închisoarea pe un termen de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.



De asemenea, pe cazul dat au fost documentați și consumatorii finali, de la care a fost ridicată aceiași substanță psihotropă de tip hașiș. Prin urmare, consumatorii sunt cercetați pentru circulaţie ilegală a drogurilor fără scop de înstrăinare, adică cumpărarea și păstrarea drogurilor, săvârșite în proporţii mari, cât și conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate produsă de substanţe psihotrope.



Amintim că, hoțul în lege „Chitaeț” are rol de conducere superioară în organizația cu același nume, care în calitate de lider al organizației a delegat responsabilități membrilor organizației din diferite orașe și penitenciare de acumulare a banilor în bugetul comun (n.r. „общаk” din limba rusă). Așadar, banii sunt acumulați în urma estorcărilor de la persoanele fizice, acţiunilor şantaj, circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice şi altor infracţiuni săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, țărilor Uniunii Europene și Comunității Statelor Independente, anunță Procuratura Generală.