Pentru a atenua impactul devastator al schimbării climatice pentru oameni, mediu și pentru economie, Republica Moldova va stabili ținte mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit primei sale Contribuții Naționale Determinate (CND) la Acordul de la Paris, Republica Moldova s-a angajat să reducă necondiționat emisiile cu 64% față de nivelul anului 1990, și cu 78% în cazul susținerii internaționale financiare și tehnice. Aceste ținte nu sunt însă suficiente pentru a menține încălzirea globală sub nivelul de creștere a temperaturilor cu 2˚C în raport cu perioada preindustrială.



Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, susține țările Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova, la elaborarea strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse până în anul 2050. Această viziune este discutată la un atelier regional, desfășurat la Chișinău, în perioada 15-17 octombrie curent. La eveniment participă reprezentanți ai guvernelor celor șase țări membre ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), precum și Reprezentanți ai Comisiei Europene, Delegației UE în Republica Moldova, PNUD, Secretariatului Comunității Energetice, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, altor parteneri de dezvoltare.



„Uniunea Europeană este lider în abordarea schimbărilor climatice și își propune ca Europa să devină prima economie majoră a lumii care să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Întrucât clima nu are frontiere, un astfel de obiectiv ambițios nu poate fi realizat decât cu sprijinul societății în ansamblu. Aș dori să vă încurajez cu încredere pe fiecare dintre voi să se alăture eforturilor UE și să combată schimbările climatice pentru a crea un viitor mai bun pentru copiii noștri și generațiile viitoare”, a declarat Marco Gemmer, șeful secției proiecte a Delegației UE în Republica Moldova.



Chiar dacă țările din regiunea Europei și Asiei Centrale sunt responsabile de doar 1,17% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global, în condițiile când cca 80% din energia consumată de aceste țări provine din combustibili fosili, acestea sunt încurajate să investească în surse de energie regenerabilă.



„Țara noastră a recunoscut importanța problematicii complexe a fenomenului schimbărilor climatice în context global și şi-a asumat angajamente ca țară în curs de dezvoltare. În Contribuția Națională Determinată actualizată preconizăm până către luna februarie 2020 să anunțăm stabilirea unor ținte și mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național, pe care le vom integra apoi în Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse până în anul 2030 și Planul de implementare a acesteia până la finele anului 2020”, a afirmat Georgeta Mincu, Ministra Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



La atelier sunt prezentate experiențele țărilor care deja au elaborat strategii pe termen lung de dezvoltare cu emisii reduse și decarbonizarea economiei. Ele au adoptat și instrucțiuni privind elaborarea Planurilor naționale integrate în domeniul energiei și climei, conform cerințelor țărilor membre ale Comunității Energetice.



„Proiectul EU4Climate va ghida țările Parteneriatului Estic pe calea îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și va crea ca o platformă de schimb de experiență și bune practici între guverne și va intensifica cooperarea cu Uniunea Europeană, pentru a prelua agenda ambițioasă a acesteia în domeniul schimbărilor climatice”, a declarat Andrea Cuzyova, reprezentantă rezidentă adjunctă a PNUD Moldova.



Uniunea Europeană și-a propus să devină neutră din punct de vedere a emisiilor de dioxid de carbon către anul 2050, iar țările Parteneriatului Estic sunt încurajate să alinieze legislația națională cu politicile UE pentru a combate mai eficient schimbările climatice. Strategiile de dezvoltare cu emisii reduse pe termen lung presupun abordări inovative și stabilirea unor ținte „ideale”, care în prezent ar putea părea nerealiste. Având în vedere evoluția și ieftinirea tehnologiilor din ultimii 30 de ani, energia regenerabilă devenind competitivă la preț cu cea fosilă, către anul 2050 multe din barierele actuale ar putea fi depășite. Totuși, pentru a realiza aceste obiective, țările urmează să-și schimbe paradigma de dezvoltare, încorporând prioritățile climatice în documentele sectoriale de politici și implicând întreaga societate în proces.



Cu un buget total de 8,8 mln Euro, Proiectul EU4Climate se desfășoară în perioada 2019-2022 și are următoarele componente: actualizarea Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris; elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050; (iii) introducerea și consolidarea cadrului de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră; alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul climei; integrarea dimensiunii de climă în documentele de politici sectoriale, creșterea gradului de conștientizare și elaborarea ghidurilor sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris; atragerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice; o mai bună planificare a adaptării la schimbările climatice.