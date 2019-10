Președintele țării, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Misiunea FMI, aflată în Republica Moldova pentru a evalua procesul de planificare bugetară pentru anul 2020 și a discuta perspectivele colaborării după finalizarea programului actual, după martie 2020.



Șeful statului a fost informat despre modul în care au derulat discuțiile misiunii cu instituțiile guvernamentale. Igor Dodon a exprimat poziția Președinției vis-a-vis de principalele aspecte ale colaborării țării cu această organizație financiară internațională.



Șeful statului a reiterat disponibilitatea conducerii țării de a continua colaborarea cu FMI după expirarea programului actual, în cazul agreării unor condiții menite să asigure o dezvoltare economică robustă, sporirea nivelului de protecție socială a populației și consolidarea reală a sistemului finanțelor publice.



"Republica Moldova are nevoie de suport financiar din partea partenerilor tradiționali, va explora posibilitățile de extindere a geografiei potențialilor donatori instituționali sau bilaterali, dar accentul principal va fi pus pe politicile interne de dezvoltare economică, de extindere a bazei fiscale și sporire a atractivității investiționale, reieșind din interesul național al țări", a menționat șeful statului.



În context, Președintele țării a informat membrii echipei FMI despre intenția de a lansa, în următoarea perioadă, un pachet de măsuri cu caracter economic, menite să contribuie la creșterea economică a țării. Totodată, Igor Dodon a reiterat rezervele față de unele măsuri cu caracter fiscal promovate în cadrul programului existent. "În special, este vorba de modificările legislației fiscale în privința sectorului HORECA, care în opinia noastră pot afecta perspectivele de dezvoltare a unei ramuri strategice pentru Republica Moldova – turismul. Suntem de opinia că măsurile adoptate în acest sens trebuie revăzute fără a afecta relațiile cu FMI, guvernul și echipa urmînd să discute acest subiect în continuare. Totodată, în scurt timp va fi lansat un set de inițiative menite să contribuie la dezvoltarea acestui sector important", a specificat Igor Dodon.



De asemenea, șeful statului a informat echipa FMI și despre proiectele sociale înaintate recent de instituția prezidențială. În special, Igor Dodon a vorbit despre indexarea de două ori pe an a pensiilor, despre asigurarea unei perioade garantate de primire a pensiei și despre extinderea numărului beneficiarilor de ajutor în perioada rece a anului. Președintele țării a subliniat că aceste proiecte sunt promovate actualmente în Parlament fiind unanim susținute de deputați în marea majoritate a comisiilor parlamentare, iar intenția de a asigura un nivel mai sporit de protecție socială celor mai vulnerabile categorii de populație a fost susținută de reprezentanții FMI.



În final, Igor Dodon a reiterat poziția fermă de a nu admite majorări de impozite și tarife, or aceste acțiuni descurajează creșterea economică, contribuie la exodul populației din țară și nu aduc efectele pozitive scontate, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat.