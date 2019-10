La cea dea XVIII-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, profesioniștii din domeniu și cei care muncesc în sectorul vitivinicol au fost răsplătiți cu medalii pentru munca depusă. Performanțele în sector au fost răsplătite cu premii înmânate de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta Mincu și Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.



În prezența unui număr record de vinificatori – 68 la număr, a vizitatorilor și a turiștilor străini, oficialii au mulțumit tuturor celor care contribuie la promovarea ramurii vitivinicole, pentru ca Republica Moldova să fie vizibilă pe harta vinicolă mondială.



Georgeta Mincu, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: „Ediția a 18-a este un prilej de a trece în revistă parcursul frumos al acestei sărbători, care a evoluat constant, ca astăzi tot mai mulți vinificatori să stea sub o unică umbrelă – brandul vinicol de țară “Vinul Moldovei. O Legendă Vie”. Mă bucur să văd azi 68 de vinificatori talentați care au expus cele mai gustoase, cele mai excepționale vinuri cunoscute atât în Republica Moldova, cât și în peste 70 de țări din lume. Talentul și eforturile lor vor fi susținute de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, astfel ca vinificatorii noștri să înregistreze performanță și să satisfacă cerințele consumatorilor din țară, dar și de peste hotare. În primele 6 luni ale anului, Guvernul a contribuit cu peste 70 de milioane de lei la susținerea sectorului vitivinicol și vreau să asigur că vom continua acest suport, ca să aducem plusvaloare vinurilor moldovenești, inclusiv prin dezvoltarea programului național „Vinul Moldovei-2030”. 18 ani e abia un început. Împreună cu vinificatorii Guvernul, Oficiul Național al Viei și Vinului și ceilalți actori din sector vom continua să îmbunătățim produsul mândriei naționale și să îl etalăm cu mândrie aici, an de an, de Ziua Națională a Vinului”.



Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului: „Ziua Națională a Vinului aduce un omagiu întregii comunități vitivinicole, tuturor celor care zi de zi muncesc în podgorii și în vinării pentru a crea sau a face cunoscut produsul mândriei naționale. Conștient de responsabilitatea sa și de necesitatea de a transmite generațiilor următoare tradițiile noastre, sectorul vitivinicol s-a angajat în dezvoltarea durabilă a acestei sărbători, prin măsuri de protejare a mediului, de promovare a consumului conștient de vin de calitate”.



După discursurile oficialilor, ceremonia a continuat cu tradiționala decernare a medaliilor de recunoștință și a premiilor care marchează succesele remarcabile ale reprezentanților sectorului vitivinicol.



Astfel, Premiul Mare în domeniul vitivinicol pentru 2019 a fost oferit vinăriei „Bostovan” pentru „merite deosebite în fabricarea vinurilor de calitate înaltă, perpetuarea tradițiilor şi calității excelente a vinurilor autohtone, precum și promovarea imaginii Republicii Moldova ca țară vitivinicolă pe arena internațională. Vinăria este lider de export în Europa Centrală și de Est, cunoscută ca unul dintre marii exportatori ai căror produse îmbuteliate au ajuns în peste 25 de țări, printre care: România, Polonia, Cehia, Ucraina, Rusia, Statele Unite, China, Coreea, Japonia.



Titlu de „Cel mai iscusit oenolog al anului” și medalia ce poartă numele savantului moldovean cu renume mondial Petru Ungureanu, autor al multiplelor invenții legate de tehnologia de producere a vinului, i-au fost oferite oenologului principal în cadrul vinăriei „Suvorov-Vin”, Victor Chira.



Pentru merite deosebite în cultivarea viței de vie, implementarea tehnologiilor avansate în sectorul viticol, înființarea plantațiilor noi destinate fabricării produselor cu Indicație Geografică Protejată, 40 de ani de muncă în domeniul vitivinicol, șeful Departamentului Viticultură din cadrul companiei „Migdal-P”, Victor Efros, s-a învrednicit de titlul „Viticultorul anului” și medalia „Nicolae Guzun”.



Medalia de recunoștință „Vinul Moldovei. O Legendă Vie", i-a revenit companiei vitivinicole „Vinuri de Comrat” pentru merite deosebite în domeniul dezvoltării și promovării oeno-turismului. Aceeași distincție i-a fost acordată și profesorului universitar Grigore Musteață pentru merite deosebite în pregătirea și educarea cadrelor în industria vitivinicolă.



Și cele mai calitative vinuri cu Indicație Geografică Protejată au fost premiate în funcție de regiune: „Doina Vin” pentru Regiunea IGP „Codru”; „Kazayak-Vin” pentru regiunea IGP „Valul lui Traian”, iar „Vinăria Purcari” pentru regiunea IGP „Ștefan Vodă”.



La ediția aniversară a Zilei Naționale a Vinului, în premieră, Medalii de recunoștință „Vinul Moldovei. O Legendă Vie" au fost oferită și pentru top 3 importatori de vinuri moldovenești: Witold Franczak, directorul general al companiei „Centter” pentru contribuție deosebită la exportul Vinului Moldovei în Polonia, Dong Jialin, reprezentantul companiei „Yiwu Yale import and export” pentru contribuție deosebită la exportul Vinului Moldovei în China și directorul general al „Cramei Ceptura”, Marcel Grajdieru pentru contribuție deosebită la exportul Vinului Moldovei în România.



La ediția idn acest an, pentru prima dată, orașul vinului a fost extins dincolo de Piaţa Marii Adunări Naționale, cuprinzând Scuarul Catedralei „Naşterea Domnului”, unde a fost amplasată Şcoala Vinului și Curtea Țărănească, iar pe strada pietonală „E. Doga” a fost amenajată o scenă pe care au urcat și au cântat mai mulți artişti autohtoni şi de peste hotarele țării.



Standurile celor peste 65 de vinificatori au fost amplasate în baza hărții regiunilor cu Indicaţie Geografică Protejată, iar degustarea vinurilor putea fi făcută în funcţie de regiunea din care provin.



Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a fost pus la dispoziția vizitatorilor, contra plată, Carnetul Degustatorului, care a inclus informații despre vinăriile prezente la sărbătoare, vinurile oferite spre degustare, 12 tichete pentru degustare, programul celor 2 zile festive, reducerile pentru materialele promoționale, dar și bilete pentru călătoria cu transportul public.



Ziua Națională a Vinului este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria Municipiului Chișinău, Asociațiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, „Divin”, cu suportul partenerului strategic al evenimentului, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, al partenerului general „Moldova Agroindbank” și al Mastercard – cardul de plată al evenimentului.