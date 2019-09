Prim-ministrul, Maia Sandu, a prezentat marți, 24 septembrie, raportul de activitate al Guvernului pentru 100 de zile de mandat. Șeful Cabinetului de miniștri a enunțat principalele realizări obținute în ultimele luni:



Am reușit să menținem plata salariilor și pensiilor, în pofida găurii financiare de 4,5 miliarde de lei pe care am gasit-o la bugetul de stat, rezultată din înghețarea asistenței externe și a măsurilor populiste fără acoperire financiară ale guvernării precedente.

Am reușit deblocarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și finalizarea a două evaluări concomitent, ceea ce ne-a permis nu doar să accesăm fonduri în valoare de 46,1 milioane de dolari SUA de la această instituție, ci și să deblocăm relațiile cu UE și alți parteneri și să creăm condiții pentru atragerea investițiilor în țară.

Am reușit să asigurăm importante finanțări externe. Astfel Uniunea Europeană deja ne-a oferit sprijin bugetar în valoare de 14,54 milioane EUR (echivalentul a 284,6 milioane lei) pentru a susţine implementarea prevederilor DCFTA, finanţarea programelor de educaţie şi formare profesională şi punerea în aplicare a Planului de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize.

A fost inițiat dialogul cu UE privind acordarea ajutorului macrofinanciar și întreprinse acțiuni pentru realizarea condițiilor necesare în vederea debursării primelor două tranșe (din trei) în valoare de 60 milioane EUR până la sfârșitul acestui an. În total, de la venirea noastră la guvernare am deblocat asistență financiară în mărime de 1,4 miliarde de lei granturi și 2 miliarde de lei împrumut.

În cadrul vizitei prim-ministrului Republicii Moldova la Bruxelles din 24 iulie, au fost semnate trei acorduri de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană pentru consolidarea supremaţiei legii şi mecanismelor anticorupţie (ENI/2018/041-244 – 8,9 milioane EURO), pentru susținerea economică incluzivă a două regiuni- Ungheni și Cahul (ENI/2018/041-300 – 23,5 milioane EURO) şi pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (ENI/2018/041-302, ENI/2018/041-547 – 10,7 milioane EURO).

Lucrăm intens la sporirea gradului de absorbție a fondurilor externe. Până în prezent erau absorbite doar 37% din toate sursele acordate. Am lansat procedura de creare a Unității de Performanță a Proiectelor și avem obiectivul creștem substanțial gradul de absorbție.

Am rectificat legea bugetului, astfel încât pe lângă asigurarea cheltuielilor mărite de personal și a plăților sociale prioritare, să avem bani în buget și pentru investiții în economie.

Pentru mobilizarea resurselor în anul 2020 și reluarea programului cu FMI, am eliminat prevederi ce țin de amnistia fiscală și am promovat acțiuni țintite pentru eliminarea unor scutiri de impozite. Am eliminat scutiri nejustificate cum ar fi cele la produsele petroliere comercializate în zonele de control vamal, scutirile pentru magazinele duty-free la intrarea în țară și pe tronsonul transnistrean, scutirile la impozitul pe venitul obținut sub formă de câștiguri din loterii și pariuri sportive, scutirile de TVA la mărfurile importate prin parteneriate public-private. În al doilea rând, am adoptat o

serie de măsuri țintite pentru mobilizarea veniturilor care nu afectează populația pe larg, cum ar fi majorarea accizelor la produsele de tutun, creșterea taxelor pentru poluarea mediului, și revenirea la cota standard de TVA în sectorul hotele, restaurante și cafenele (Horeca).

• Am făcut un audit al serviciilor de pază pentru instituțiile de stat, care erau oferite până acum de firme private, aservite intereselor de partid, și am eliminat acest monopol.

• Lucrăm la mecanisme de creștere a autonomiei financiare pentru autoritățile publice locale și responsabilizarea acestora în utilizarea resurselor de stat.

• Am lucrat eficient cu partenerii din Comisia Europeană și am mobilizat eforturile pe intern care au dus la semnarea a 3 acorduri de finanțare cu o valoare totală de peste 40 milioane EUR pentru implementarea măsurilor ce vizează:

(i) reforma justiției, dezvoltarea programelor de toleranță zero față de corupție în rândul cetățenilor, consolidarea mecanismele de investigare și urmărire penală, precum și eficientizarea sistemelor naționale de recuperare a bunurilor și de declarare a averii

(ii) susținerea regiunilor pilot Cahul și Ungheni (urmează a fi extins și asupra altor localități din țară). Asistența va fi îndreptată spre implementarea strategiei de dezvoltare social-economică a acestor regiuni prin finanțări în infrastructură, vor fi susținute inițiative sociale și de patrimoniu la nivel local, precum și susținerea inițiativelor de antreprenoriat în rândul tinerilor, etc.

(iii) măsuri de sprijin pentru promovarea egalității de gen în țara noastră și combaterea violenței în familie.

Am reușit să lansăm 4 proiecte majore de infrastructură în valoare totală de 40,4 milioane EUR finanțate din programele de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene menite să



(i) îmbunătățească schimbul de informații și dezvoltarea infrastructurii de comunicații la frontiera cu Romania,

(ii) reabiliteze stațiile de poliție și să procurăm echipament specializat pentru structurile responsabile de prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere,

(iii) îmbunătățirii infrastructurii de operare a serviciului SMURD,

(iv) reabilitarea și dotarea birourilor vamale din zona de graniță româno-moldovenească de la Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni, Giurgiulești-Giurgiulești.

Am reușit să obținem aprobarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei privind majorarea cu 10 milioane EUR a alocațiilor pentru construcția penitenciarului din Chișinău, urmare a sesizărilor tot mai frecvente de condamnare a Republicii Moldova la CEDO referitor la condițiile de detenție.

Am reușit să convingem Comisia Europeană asupra necesității reformării și modernizării trupelor de carabinieri prin alocarea suplimentară a unui grant în mărime de 8 milioane EUR.

Am ajuns la un consens și am finalizat negocierile referitoare la finanțarea adițională a proiectului de însemnătate națională în ce privește securitatea energetică a statului și anume interconectarea rețelelor de energie electrică între Republica Moldova și România în valoare totală de peste 100

de milioane EUR, dintre care aproximativ 40 milioane EUR sub formă de grant (nerambursabil).

• Am obținut finanțare adițională de la Statele Unite ale Americii în mărime de peste 28 milioane dolari SUA pentru implementarea reformelor pe aria guvernării democratice, creșterea investițiilor și exportului în sectoarele cheie ale țării.

• Recent a fost aprobată cererea de finanțare înaintată de Guvern pentru alocarea unui grant în mărime de 15 milioane EUR pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor rezidențiale și publice din Republica Moldova

• Ne aflăm în proces de negocieri cu Banca Mondială privind definitivarea unui Program de susținere bugetară în mărime de 40 milioane dolari SUA, orientat spre susținerea mediului de afaceri, implementarea unei abordări echitabile și eficiente în domeniul protecției sociale, eficientizarea banilor publici, etc.

• În cadrul vizitei prim-ministrului Republicii Moldova la Bruxelles din 24 iulie, au fost semnate trei acorduri de finanţare între Guvernul RM şi Comisia Europeană:

- pentru consolidarea supremaţiei legii şi mecanismelor anticorupţie (ENI/2018/041-244 – 8,9 milioane EURO),

- pentru susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale RM (ENI/2018/041-300 – 23,5 milioane EURO) şi

- pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (ENI/2018/041-302, ENI/2018/041- 547 – 10,7 milioane EURO).

Totodată, Comisia Europeană a anunţat reluarea sprijinul bugetar acordat Moldovei, alocând suma de 14,54 milioane de euro pentru a susţine implementarea prevederilor DCFTA, finanţarea programelor de educaţie şi formare profesională şi punerea în aplicare a Planului de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize.

A fost inițiat dialogul cu UE privind acordarea ajutorului macrofinanciar și întreprinse acțiunile pentru realizarea condițiilor necesare în vederea debursării primelor două tranșe în valoare de 60 mln Euro (din trei) pînă la sfârșitul acestui an.



Aici puteți vedea raportul de activitate al Guvernului pentru 100 de zile de activitate.