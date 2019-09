Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii care va dura o săptămînă și va include mai multe evenimente la New York, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat.



Evenimentul cheie este discursul pe care șeful statului îl va rosti de la tribuna Adunării Generale a ONU. Igor Dodon va vorbi despre problemele și realizările Republicii Moldova, despre particularitățile politicii interne și externe, despre perspectivele de soluționare a conflictului transnistrean și multe altele.



De asemenea, la New York, Președintele țării va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți lideri din străinătate și reprezentanți ai conducerii americane, cu influente organizații evreiești și cercuri de afaceri.



"Consider această vizită drept una din cele mai importante în anul curent din punct de vedere al promovării politicii externe echilibrate", a menționat Igor Dodon.