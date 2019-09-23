11 человек - представителей Национального агентства автотранспорта (ANTA) и компаний-пассажироперевозчиков, задержаны по подозрению в коррупции.



Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре, задержания произведены по итогам прошедших сегодня обысков в рамках расследования схем коррупции и извлечения выгоды из влияния с участием инспекторов ANTA и представителей ряда транспортных компаний.



Незаконные действий специалисты НАЦ задокументировали несколько месяцев назад, все это время подозреваемые находились под наблюдением.



Сообщается, что инспекторы ANTA получали взятки за игнорирование выявленных нарушений в транспортных компаниях. Размер вознаграждений составлял от 1 тыс. до 9 тыс. леев. Задержанные проведут 72 часа в следственном изоляторе НАЦ.