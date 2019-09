Cu un astfel de mesaj a venit astăzi prim-ministrul Maia Sandu în debutul şedinţei Guvernului de astăzi. Premierul a subliniat importanţa desfăşurării unor alegeri locale libere şi corecte în Republica Moldova.



„Se apropie alegerile locale. Noi ne-am făcut cunoscuţi în toata lumea anul trecut la alegerile locale, atunci când nişte personaje au îndrăznit să anuleze alegerile. Acest lucru este o pată pe imaginea Republicii Moldova. De aceea, trebuie să avem mare grijă, să ne pregătim foarte bine şi mă refer aici la instituţiile statului care sunt responsabile de organizarea alegerilor, dar şi la cele ale căror funcţionari nu s-au sinchisit în trecut să folosească resursa administrativă pentru a face campanie pentru un partid sau altul. Acest exerciţiu este pentru această guvernare ca un bacalaureat. De modul în care vom reuşi să asigurăm corectitudinea şi libertatea acestor alegeri depinde imaginea noastră de mai departe”, a accentuat Prim-ministrul Maia Sandu.



În context, şefa executivului a declarat că nu se va admite ca anumite personaje, care în trecut au folosit resursele administrative şi au denaturat acest proces de alegeri libere să facă acest lucru în continuare.



„Mesajul meu este pentru toți angajații instituțiilor publice, pentru funcționari la nivel central și local, pentru cei angajați în Agenția Servicii Publice, întreprinderi de stat cum ar fi Poșta Moldovei, Moldtelecom, etc. Noi cu toții știm care au fost metodele Partidului Democrat aplicate prin intermediul unor angajați ai acestor instituții. Și unii dintre acești angajați sunt acolo în continuare, pentru că noi nu am venit să dăm afară pe toată lumea, am venit să ne asigurăm că toţi lucrează corect. Orice tentativă de a încălca aceste reguli, de a folosi resursa administrativă în campania electorală va fi sancţionată foarte dur. Vin cu un mesaj către Ministerul de Interne dar și celelalte ministere, cetățeni și presă: să fotografieze, să filmeze şi să raporteze toate încălcările. Toţi cei care se vor lăsa implicaţi în campania electorală în timpul orelor de muncă şi vor folosi astfel resursele statului vor fi sancţionaţi foarte dur. Şi Comisia Electorală Centrală are o sarcină foarte serioasă, pentru că trebuie să-şi restabilească imaginea pierdută în scrutinele anterioare şi să se asigure că toate lucrurile se fac corect”, a punctat Premierul.