Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, a avut astăzi un discurs în cadrul celei de-a 8-a ediții a Forumului Economic Euro-Asiatic care are loc în orașul Xi'an din China.



Zinaida Greceanîi a adresat felicitări cordiale poporului Chinei cu ocazia aniversării a 70-a de la înființarea Republicii Populare Chineze, dorindu-i o dezvoltare impresionantă în continuare, mult succes și prosperitate.



„Urmărim cu mare interes schimbările extraordinare care au loc în Republica Populară Chineză în ultimii ani. Reforma structurală în sfera ofertei, datorită căreia în țară au apărut mii de întreprinderi și au fost create milioane de locuri de muncă, modernizarea de amploare a infrastructurii, a relațiilor de producție, saltul uriaș în dezvoltarea societății informaționale au transformat China în una dintre cele mai importante economii din lume și în cel mai mare exportator de mărfuri”, a spus Președintele Parlamentului.



Zinaida Greceanîi a menționat că modelul chinez de dezvoltare atrage astăzi atenția întregii lumi. Experiența Republicii Populare Chineze are o importanță deosebită și pentru țara noastră. Un interes aparte pentru Republica Moldova este inițiativa grandioasă a Secretarului General al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping – „One Belt – One Road” sau ”Noul drum al mătăsii”, dar și perspectivele Moldovei de a participa la acest proiect.



„Menționez că în 2014 a fost semnat Memorandumul privind intensificarea cooperării pentru construcția în comun a circuitului economic „Drumul Mătăsii” între departamentele economice din Moldova și China. Această inițiativă oferă țărilor noastre noi oportunități și perspective mai mari de cooperare”, a subliniat Zinaida Greceanîi.



Potrivit speakerului, realizarea acestui proiect de către partea moldovenească impune dezvoltarea infrastructurii drumurilor de acces auto, feroviare, aeriene, maritime, pentru a face eficientă banda drumurilor atât pentru mărfurile chinezești în Europa, cât și pentru cele europene în China, totodată impunând promovarea unei politici echilibrate în toate domeniile (inclusiv cel economic) pentru dezvoltarea durabilă a popoarelor.



De asemenea, Republica Moldova speră la extinderea fluxului de investiții din China, dar și la deschiderea unui parc industrial în țara noastră.

„Sunt sigură că ne așteaptă mai multe proiecte comune, dar și multe victorii comune”, a conchis Zinaida Greceanîi.



În perioada 9-12 septembrie 2019, în orașul Xi'an, China, se desfășoară cea de-a 8-a ediție a Forumului Economic Euro-Asiatic “Construirea Centurii și a Drumului pentru cooperare la nivel înalt și dezvoltare de înaltă calitate”, organizat de autoritățile chineze în parteneriat cu Organizația de Cooperare din Shanghai.



Forumul Economic Euro-Asia a fost lansat pentru prima dată în China în anul 2005 și se desfășoară odată la doi ani. Scopul acestuia este dezvoltarea cooperării în următoarele domenii: politic, comerț și economie, știință și tehnologie, cultură, educație etc.



Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la Forumul Economic Euro-Asiatic în calitate de oaspete de onoare. Din componența delegației fac parte Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi, președintele Grupului parlamentar de prietenie Republica Moldova – Republica Populară Chineză Vlad Batrîncea – vicepreședinte al Comisiei politică externă și integrare europeană, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică Chiril Moțpan, vicepreședintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie Vladimir Odnostalco, vicepreședintele Comisiei agricultură și industrie alimentară Vladimir Bolea și Secretarul general al Parlamentului Adrian Albu, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.