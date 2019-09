Schimbul de bune practici privind aplicarea instrumentului testării integrităţii profesionale a constituit subiectul unui atelier de lucru, organizat astăzi, la Chişinău, în cadrul proiectului UE Twinning. Conferința a reunit specialiști responsabili de testarea integrității profesionale din Republica Moldova, România, Cehia, Bulgaria și Serbia.



În alocuţiunea sa, directorul CNA, Ruslan Flocea a declarant că testarea integrității profesionale este unul dintre multiplele instrumente pe care le aplică CNA în vederea prevenirii corupţiei. „ De la bun început, acesta a avut un efect important asupra identificării vulnerabilităţilor din sistemul public. De aceea, consider că acest instrument trebuie fortificat şi îmbunătăţit în aşa fel încât să producă efecte sesizabile, iar sectorul public să scape de elementele corupte", a menţionat Flocea.



De aceeaşi părere a fost şi Zydrunas Bartkus, leaderul proiectului Twinning. Potrivit lui, testarea integrității profesionale este un instrument de succes în prevenirea corupției în Lituania. "Am toată convingerea că și Republica Moldova va atinge rezultate mărețe. Atelierul de lucru, care are loc in contextul finalului proiectului, este binevenit în vederea efectuării schimbului de bune practici cu alte state care au înregistrat progrese în acest sens. Îmi doresc ca şi în Republica Moldova acest proiect sa fie pilotat cu succes", a declarat Bartkus.



Potrivit CNA, testarea integrităţii profesionale se realizează în scopul asigurării integrităţii profesionale, al prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul entităţilor publice. Subiecţii testării integrităţii profesionale sunt entităţile publice, agenţii publici şi testorii de integritate profesională, iar testele de integritate profesională sunt realizate de către angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie şi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate.



Proiectul Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene" are ca obiectiv general consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici din Republica Moldova în corespundere cu standardele Uniunii Europene, prin îmbunătăţirea calităţii cursurilor de instruire şi a altor activităţi de dezvoltare profesională.