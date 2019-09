Componenta de granturi pentru IMM-uri a Proiectului Ameliorarea Competitivității (PAC II) a fost prelungită până la 30 iulie 2021, o decizie în acest sens a fost luată de Banca Mondială, la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Decizia a fost complementată de majorarea plafonului de co-finanțare până la suma 300 mii de lei cu scopul asigurării accesului agenților economici din Moldova la finanțare din partea Proiectului pentru a-și lărgi exporturile.



Prin intermediul proiectului, peste 100 de întreprinderi beneficiare au mărit volumul afacerii și au creat circa 340 de noi locuri de muncă, și a generat în medie exporturi de peste 232 mii de dolari.



Până în prezent, au beneficiat de granturi un număr de peste 140 întreprinderi în sumă de 0,9 milioane de dolari. Cei mai mulți dintre beneficiarii PAC II sunt din sectorul agroalimentar și băuturi – 31%, din sectorul producere – 20%, textile – 14%, servicii – 14%, agricultură – 12%, IT și producerea componentelor electronice – 9%.



Amintim că, componenta de grant a Proiectului Ameliorarea Competitivității II are un buget de circa 2,8 milioane de dolari și oferă finanțări nerambursabile în valoare de până la 300 mii de lei per agent economic, destinate companiilor mici și mijlocii pentru contractarea serviciilor de dezvoltare a afacerii și îmbunătățirea potențialului de export. Până la 30% din suma grantului poate fi utilizată pentru procurarea de echipament.



Cele mai solicitate servicii de dezvoltare a afacerilor, finanțate de PAC II, au ținut de marketing și promovare. Mai mult de jumătate dintre beneficiarii de granturi au solicitat finanțare pentru branding și identitate corporativă, design și ambalaje, dezvoltarea strategiilor de marketing, elaborare de site-uri cu magazine online. Printre alte servicii de dezvoltare solicitate de beneficiarii PAC II se numără certificarea în domeniul sistemelor de management a calității, sisteme informaționale, cercetări de piață, R&D și optimizarea proceselor interne.



Ministerul Economiei și Infrastructurii încurajează agenții economici din Republica Moldova să aplice la programul de cofinanțare prin intermediul proiectului de Ameliorare a Competitivității în scopul întăririi competitivității de export și extinderii pe noi piețe de desfacere.



Pentru informații adiționale, companiile interesate pot consulta pagina oficială a proiectului www.uipac.md.

Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu un buget total de 45 milioane de dolari SUA, PAC II este implementat în perioada 2015-2021. Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea afacerii. Totodată, proiectul contribuie la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii prin facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, fortificarea capacităților instituționale ale ODIMM şi Agenției de Investiții, oferirea de granturi agenților economici privați, care contribuie la sporirea competitivității de export etc.