Marți, 13 august 2019, Comisia Economie, Buget și Finanțe urmându-și tradiția, a convocat la o discuție sinceră și Chatham House reprezentanții asociațiilor de business pe subiectul politicilor fiscale și urgențelor ridicate de oamenii de afaceri.



La consultări s-au arătat dispuși să participe reprezentanții instituțiilor de business, investitori străini dar și producători autohtoni: EBA (Asociația Businessului European), AmCham (Camera de Comerț Americană în RM), Asociația Investitorilor străini, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate, Asociația Investitorilor Români, Edenred Moldova, Fujicura Automotive, U.P. Moldova, Coca-Cola HBC Moldova, Efes Vitanta Moldova Brewery, Draexlmaier, McDonalds, Arabesque, VictoriaBank etc.



În discuția de astăzi au fost abordate trei subiecte de interes comun pentru majoritatea participanților:



1. Tratamentului fiscal aplicat tichetelor de masă, care prevede impozitarea tichetelor de masă în regim general (proiectul propune impunerea tichetelor de masă cu contribuții de asigurări sociale achitate de angajator (18%) și angajat (6%);



2. Eliminarea scutirii la TVA pentru sectorul HORECA (anularea cotei reduse a TVA în mărime de 10% și, respectiv, aplicarea cotei-standard a TVA în mărime de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce activează în sectorul HORECA);



3. Majorarea taxei pentru poluarea mediului (proiectul propune majorarea taxelor pentru poluarea mediului cu 20%, care va descuraja investirea în mărfurile ce poluează mediul. În același timp, Guvernul intenționează să elaboreze un mecanism de restituire/reducere a taxei pentru poluarea mediului și să stimuleze investirea în sisteme de reciclare. Impactul estimat al acestei măsuri pentru anul 2020 constituie 48 milioane de lei).



Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Igor Munteanu, a ținut să reitereze, că ascultă cu atenție alertele ridicate de liderii businessului mic și mijlociu din Moldova și notează dorința de a fi consultați sistematic și la subiect. Comisia Economie, Buget și Finanțe se declară deschisă și pregătită să coopereze intens cu mediul de afaceri.



De menționat, că misiunea Comisiei Economie, Buget și Finanțe este să construiască o platformă comună de priorități, soluții legislative și obiective pentru Stat și actorii mediului de afaceri locali și străini din Republica Moldova, care să muncească într-un mediu de afaceri prietenos, eficient, întemeiat pe lege și instituțiile economiei funcționale de piață.



Reamintim, că de câteva săptămâni, la inițiativa Comisiei a fost implicat businessul în consultări pe asigurări, comerț intern, activități notariale, patente, e-factură – multe dintre solicitări s-au și materializat în legi.



Ne vom consulta în următoarele săptămâni pe politici fiscale și vamale, bănci și asigurări, transport și orice poate servi drept stimulent pentru dezvoltarea afacerilor. Nu va fi nimeni discriminat și toată lumea va avea drepturi egale în comunicarea cu Comisia Economie, Buget și Finanțe. Am decis să folosim toate pârghiile accesibile pentru ca reprezentanții asociațiilor de business să-și poată articula interesele distincte, în condiții de deschidere și transparență. Sunt convins că putem schimba în bine lucrurile în acest Stat numai atunci când legile și regulile se vor adopta prin consultări și analize de impact, a menționat Igor Munteanu.



Președintele Comisiei a declarat deschis sezonul pentru acțiuni care să accelereze de-monopolizarea economiei, de-offshorizarea sectorului public, inițierea unor politici curajoase de eliminare a poverilor fiscale nejustificate, crearea de politici și instrumente, care să întărească predictibilitatea regulilor de joc în economie, anunță Comisia economie, buget și finanțe.