Republica Moldova are potențial pentru a servi drept exemplu despre cum se construiesc poduri și cum prin eforturi conjugate se poate îmbunătăți viața oamenilor, iar politica externă poate fi echilibrată și prietenoasă, a declarat conducerea Parlamentului la întrevederea cu un grup de oficiali parlamentari din Federația Rusă.

La întrevedere au participat Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului și vicepreședinții Parlamentului Ion Ceban, Mihail Popșoi, Alexandu Slusari și copreședintele comisiei interparlamentare de cooperare între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federală a Federației Ruse, Tatiana Cunețchii. Oficialii au menționat nevoia dialogului și au anunțat deschidere pentru rezolvarea problemelor de pe agenda bilaterală.



”Suntem uniți de dorința de a pune țara pe făgașul normalității. Am eliberat statul, dar sunt încă foarte multe lucruri de făcut. Este important că majoritatea parlamentară are susținerea oamenilor și a partenerilor externi, este unanimă în promovarea unei politici externe echilibrate și nevoia impulsionării relațiilor bilaterale cu Federația Rusă, inclusiv pe dimensiunea parlamentară”, a declarat președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.



Mihail Popșoi, a informat despre schimbările cardinale care se produc pentru transformarea țării și reducerea riscurilor de repetare a situației în care întreaga putere ar fi concentrată în mâinile unei singure persoane.



Alexandu Slusari a vorbit despre importanța exporturilor produselor agricole pe piața rusă, subliniind nevoia continuării dialogului și punctării deschise a tuturor subiectelor de pe agenda bilaterală, inclusiv ale celor sensibile.



La rândul său Konstantin Kosaciov, președintele Comitetului pentru afaceri externe al Consiliului Federației al Adunării Federale a Rusei, a opinat că actuala majoritate este adevăratul purtător al suveranității statului pentru că și-a revendicat dreptul de a promova propria viziune, în interesul țării.



Vicepreședintele Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse, Olga Epifanova și Iurii Fedorov, vicepreședinte la Comitetului pentru politici economice în Consiliul Federației al Adunării Federale a Rusei au optat pentru intensificarea cooperării la nivel local și pentru extinderea cooperării umanitare și culturale.



Președintele Parlamentului a invitat deputații din Federația Rusă să participe la acțiunile din august consacrate aniversării a 75-a a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.