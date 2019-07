Discuții oficiale despre problemele de mediu și rolul ONG-urilor în soluționarea acestora au fost purtate, astăzi, la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



”Comunitatea organizațiilor non-guvernamentale de mediu își dorește o comunicare deschisă pentru că interesul nostru este de a avea o Moldovă mai verde și mai curată decât în prezent. Suntem aproape de problemele de mediu, iar pe parcursul a 30 de ani am demonstrat o contribuție bună la elaborarea legislației, am fost critici și duri. Am fost ascultați, însă nu întotdeauna discuțiile au fost materializate. Am observat o atitudine neglijentă față de mediu de-a lungul timpului și am încercat sub formă organizatorică să fim eficienți, prin Consiliul Național al ONG-urilor de mediu. Ne dorim să recuperăm timpul pierdut”, a subliniat în cadrul discuțiilor, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță.



Subiectele discutate au vizat utilizarea rezervelor de apă subterană în scopul irigării în agricultură, protecția resurselor de apă în țara noastră, educația ecologică la capitolul managementul eficient al deșeurilor, impactul reformei autorităților publice centrale asupra instituțiilor de mediu, educația ecologică în curricula învățământului profesional tehnic și alte provocări prioritare din domeniu.



În acest context, experta asociației obștești „Centrul Național de Mediu”, Iuliana Catarangiu a precizat că: ”Într-o țară cu un nivel de educație avansat, orice decizie se ia prin prisma impactului asupra mediului, la noi politicile de mediu sunt promovate foarte greu. Mulți iau decizii din birouri, fără să meargă pe malul râului Bâc. Nu avem educație ecologică, oamenii nu sunt învățați de la vârsta timpurie că deșeurile nu se aruncă. Avem nevoie de educație ecologică în instituțiile de învățământ pentru a cultiva tinerilor responsabilitatea protecției mediului și creșterea gradului de implicare a societății civile în proces”.



Totodată, cu referire la introducerea educației ecologice în învățământul profesional tehnic, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta Mincu, a precizat că a va organiza o întrunire a tuturor celor responsabili din instituțiile de resort, inclusiv vor fi invitați și reprezentați ai ONG-urilor de mediu pentru a elabora standardele ocupaționale, cerințele angajaților față de o profesie, iar ulterior, curriculum pentru toate nivelele de învățământ.



”În Republica Moldova nu avem standarde ocupaționale pe mediu. Am dispus să ne reunim cu toți cei responsabili pentru a iniția elaborarea acestora. Totodată, am elaborat un plan de acțiuni cu top 20 de acțiuni prioritare în vederea protecției mediului, vom solicita și opinia ONG-urile vis-a-vis de acestea, pentru că pot fi implementate doar cu Dumneavoastră. În același timp am dispus să evaluăm implementarea tuturor convențiilor pentru a cunoaște situația la zi, iar ulterior să identificăm o formulă de monitorizare a actelor și convențiilor”.



Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta Mincu a propus reprezentanților societății civile să se reunească lunar la minister pentru a discuta pe subiecte concrete cu propuneri și soluții, inclusiv, pentru participarea activă în elaborarea legislației de mediu.