Guvernarea are priorități clar definite, iar Guvernul, cu susținerea Parlamentului, le promovează in interesul Republicii Moldova. Este important să avem suportul agențiilor Organizației Națiunilor Unite ca să avansăm și să înregistrăm împreună rezultate durabile, ”, a declarat Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi la întrevederea cu Dima Al-Khatib, Coordonatorul Rezident al Organizației Națiunilor Unite și Reprezentantul permanent al PNUD în Republica Moldova.



Președintele Parlamentului a menționat importanța conlucrării autorităților cu agențiile ONU pentru asigurarea implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare.



La întrevedere au participat Tudor Robu, Reprezentant adjunct al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Rita Columbia, Reprezentantul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), Ala Lipciu, Coordonator Național al Organizației Internaționale a Muncii (ILO), Desiree Jongsma, Reprezentantul Fondului Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), Igor Pokanevychi, Reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății (WHO), Ira Cebotari, Manager de operațiuni, Responsabil de Programul ONU pentru femei, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.