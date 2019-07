Premierul Maia Sandu s-a adresat astăzi, în cadrul unui briefing, procurorilor din R. Moldova.

"Am decis să fac acest briefing pentru că ceea ce se întâmplă este foarte grav și urgent. Vreau s-o spun foarte clar – astăzi în Republica Moldova nu există Procuratură! Adică ea există formal, însă în realitate nu lucrează.



Ați văzut în conferința de presă de ieri cât de penibil arătau Harunjen și Bețișor, încercând să demonstreze că își îndeplinesc misiunea. Ziceau că investighează furtul miliardului și că în curând se va ajunge la finalitate. Fals. Au avut suficient timp să demonstreze că își îndeplinesc obligațiile de serviciu, însă au eșuat lamentabil. Furtul miliardului, dar și alte dosare de rezonanță bat pasul pe loc.



Am un mesaj către cei 660 de procurori din Republica Moldova.



Începeți să vă comportați ca niște procurori adevărați. Nu stați ascunși prin birouri până când se va schimba conducerea. Conducerea se va schimba cu siguranță. Mai mult decât atât, Eduard Harunjen va răspunde în fața legii pentru inacțiunea și abuzurile comise. Și pentru faptul că, urmare a acțiunilor și inacțiunilor sale, miliarde și miliarde de lei au fost furate de la stat și de la cetățenii Republicii Moldova.



Sunteți 660 de procurori care ar putea să pună în aplicare legea imediat, să devină independenți, așa cum spune legea, să se apuce de treabă și să înceapă a lucra doar în interes național. Iar interesul național a fost afectat foarte puternic în ultima perioadă. Nu e un secret pentru nimeni cine și cum și când a prejudiciat statul, a pus în pericol securitatea țării noastre, a furat de la cetățeni. Dumneavoastră aveți aceste informații. Și noi le avem. În fiecare zi primesc informații despre scheme de corupție și abuzuri. Aceste informații sunt secrete, însă noi am început procesul de desecretizare. Este responsabilitatea voastră să vă asigurați ca statul să nu fie furat în continuare. Noi nu avem dreptul nici să pornim dosare penale, nici să le instrumentăm. Voi însă puteți investiga toate aceste cazuri și ne puteți prezenta informații despre toți făptașii. Să-i deferiți justiției, dar și să ne explicați de ce frauda bancară și alte multe acțiuni criminale nu au fost investigate până acum. Aceasta este datoria voastră. Și nu doar datoria, dar și obligația. Obligația legală și morală.



Nu aveți foarte mult timp. Fiecare zi în care voi nu faceți nimic este o zi pierdută pentru țară și cetățeni. Fiecare zi în care voi stați tăcuți prin birouri este o zi în care hoții și criminalii ascund banii și proprietățile furate de la cetățeni și de la stat, zi în care acești criminali caută căi de salvare. Aceste zile sunt pe responsabilitatea voastră.



Sunteți 660 de procurori și vreau să cred că mulți dintre dvs. sunteți diferiți de Harunjen și de cei care au stat pe margine când țara era dusă în prăpastie. E și țara voastră. Aici vor crește copiii voștri, aici vă sunt părinții. Lor le place să fie furați și nimeni să nu-i apere? Vouă vă place să știți că familiile voastre au fost furate și nimeni nu le-a protejat?



Sunteți 660 de procurori. Și dacă veți aplica legea, nu veți executa indicațiile ilegale ale lui Harunjen și Bețișor, veți deveni independenți, vă asigur că țara va fi de partea voastră. Nimeni nu vă cere nimic altceva decât să fiți procurori. Nimeni nu vă cere nimic altceva decât să aplicați legea, astfel, prin aceasta, să protejați cetățenii și statul. Noi toți vă cerem să scăpați de o frică irațională, să acționați hotărât în raport cu cei care pun în pericol Republica Moldova. Doar așa vă veți merita numele de procurori.