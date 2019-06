Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a ținut un discurs în plenul Dumei de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse. În text se menționează:



”Stimate Președinte al Dumei de Stat al Adunării Federale a Federației Ruse, stimați deputați, doamnelor și domnilor, prieteni!



Este o mare onoare pentru mine să vorbesc astăzi aici, în fața dumneavoastră, în calitate de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Este prima vizită întreprinsă de către șeful organului legislativ suprem al Republicii Moldova în Duma de Stat a Federației Ruse după mulți ani.



Încă nu demult, relațiile dintre țările noastre treceau printr-o perioadă dificilă.

Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și partenerii săi externi, atât din Vest, cât și din Est au ajuns la un nivel critic din cauza acțiunilor nechibzuite și a incompetenței în procesul de edificare a relațiilor.



Dar astăzi, fiind în fața dumneavoastră, împreună cu colegii mei, sunt convinsă că eșecul fără motiv în cooperarea dintre țările noastre a fost depășit. Criza politică din Moldova a fost devansată și datorită susținerii partenerilor străini ai țării noastre - Federația Rusă, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, care au acționat cu succes în calitate de mediatori între forțele politice din Moldova.



Unicitatea situației constă în faptul că forțele geopolitice mari au găsit un consens și posibilitatea unei cooperări depline în Moldova. Iar astăzi, doresc să mulțumesc tuturor celor care au jucat un rol aparte în soluționarea acestei situații dificile și pentru restabilirea guvernării legitime în Republica Moldova.



Astăzi, împreună cu mine, în această sală sunt și deputați ai blocului parlamentar “ACUM”. Toți cunosc că Partidul Socialiștilor și blocul ACUM au programe diferite și opinii diferite asupra a numeroase aspecte ale politicii interne și externe a Republicii Moldova.



Cu toate acestea, am manifestat înțelepciune politică și am găsit oportunitatea de a netezi colțurile ascuțite și de a ajunge la un consens pentru interesul majorității concetățenilor noștri, precum și pentru a salva țara de regimul criminal care a uzurpat toată puterea.



Această situație unică poate fi un exemplu elocvent de a ajunge la un compromis între diferite forțe, atât la nivel regional, cât și la nivel internațional, cu susținerea și participarea principalilor actori geopolitici și, desigur, nu în ultimul rând cu dorință reciprocă.



Astăzi, obiectivul principal care stă în fața noii guvernări din Moldova, este de a concentra forțele întru îmbunătățirea bunăstării fiecărui cetățean al țării, de la student la pensionar, de la familii de tineri specialiști la familii numeroase.



Sper și cred că actuala majoritate parlamentară și Guvernul, care, potrivit sondajelor, sunt susținute de mai mult de 80% dintre cetățenii noștri, se vor păstra și își vor continua activitatea întru beneficiul Moldovei. Pur și simplu nu avem dreptul să părăsim această cale, deoarece avem angajamentul de a demonstra tuturor că noua guvernare lucrează pentru cetățenii săi și nu în interes personal.



De asemenea, sper că în viitorul apropiat vom vizita Parlamentul European în aceeași componență, unde vom putea discuta despre precedentul unic al acordului și cooperării pe care le-am obținut. Și să demonstrăm încă odată tuturor, că doar prin dialog, consens și renunțarea la ambițiile proprii este posibil de ajuns la stabilitate și pace în orice direcție.



Pentru prima dată după mulți ani, Moldova are oportunitatea să promoveze o politică externă cu adevărat echilibrată, bazată pe respect, valori comune și, bineînțeles, o cooperare reciproc avantajoasă atât cu Vestul, cât și cu Estul.



Avem o șansă unică de a restabili în totalitate relațiile moldo-ruse, precum și relațiile cu ceilalți parteneri ai noștri, care au suferit din cauza iresponsabilității unor politicieni.



Datorită eforturilor președinților țărilor noastre – Igor Dodon și Vladimir Putin, au fost soluționate o serie de probleme în domenii precum: întoarcerea producătorilor moldoveni pe piața rusă și amnistia pentru migranții moldoveni care muncesc în Rusia. Cu toate acestea, există o serie de probleme care necesită să fie soluționate. Este vorba despre aprofundare cooperării în domeniul energetic. Despre invitația adresată cercurilor de afaceri ruse de a investi în economia Republicii Moldova. Despre progresul pe calea soluționării problemei transnistrene în interesul locuitorilor ambelor maluri ale Nistrului, cu ajutorul tuturor participanților la procesul de negociere.



Este vorba despre aprofundarea cooperării dintre țările noastre în domeniul cultural, educațional, umanitar și de altă natură. Despre protecția socială a sute de mii de cetățeni moldoveni care locuiesc și muncesc pe teritoriul Federației Ruse.



Odată cu sfârșitul crizei politice, în Republica Moldova a fost depășită confruntarea dintre cele mai importante instituții de stat. Am deschis o nouă pagină de cooperare între autorități. Și vreau să vă asigur că conducerea Parlamentului va susține orice inițiativă de stabilire și dezvoltare a relațiilor cu orice stat din lume.



Stimați prieteni! În ultimii ani, prea multe lucruri au fost trecute cu vederea. Cu toate acestea, forțele noastre comune au capacitatea de a aduce relațiile bilaterale dintre țările noastre la un nivel decent. Vom restabili un parteneriat deplin între Moldova și Rusia, și ceilalți parteneri și îl vom completa cu conținut concret.



Și, în concluzie, vreau să apelez la toate forțele internaționale cu speranța că Moldova va deveni acel exemplu elocvent atunci când interesele oamenilor sunt mai presus decît interesele guvernării, atunci cînd politicienii caută oportunități și nu fac unele presupuneri, atunci când cei care au opinii diferite sunt pregătiți să ajungă la compromisuri.



Moldova este o țară frumoasă, cu un popor frumos și binevoitor, întâmpinăm toată lumea și îi invităm pe toți să ne viziteze, nu vrem și nu vom fi ostili, vrem să fim liberi și independenți. Și niciodată nu uităm faptele bune ale prietenilor noștri!



Vă invităm în Republica Moldova!



Vă mulțumesc pentru atenție!”



