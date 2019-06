Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități anunță concurs pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție.

În ședința de ieri, Comisia a adoptat Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție.

Potrivit Regulamentului, candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;

în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

are studii superioare juridice;

are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;

se bucură de o reputaţie ireproşabilă;

nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;

nu are antecedente penale;

cunoaşte limba de stat;

este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;

nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Dosarul va conține următoare documente:

scrisoarea de motivare;

formularul de participare/CV (anexă la prezentul Regulament);

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii;

certificatul medical/de sănătate F 086E;

cazierul judiciar;

declarația pe propria răspundere că nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;

declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

3 scrisori de recomandare;

conceptul de management și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție

Candidații vor depune dosarele, în perioada 28 iunie – 12 iulie 2019, personal, prin poștă sau prin e-mail la secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități.



Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultantul superior în Comisia juridică, numiri și imunități – relații la tel. (022) 82-05-24, 060003249; adresa electronică - cristina.rotari@parlament.md, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.