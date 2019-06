Noua delegație parlamentară la APCE participă, în perioada 23-28 iunie curent, la Sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Din componența delegației, conduse de președintele Fracțiunii ACUM Platforma DA, Andrei Năstase fac parte vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi și președintele Fracțiunii PSRM, Vlad Bătrîncea.



Agenda sesiunii curente a APCE cuprinde mai multe subiecte complexe. Între acestea este consolidarea procesului decizional al Adunării parlamentare privind împuternicirile și votarea; Bugetul și prioritățile Consiliului Europei pentru perioada 2020-2021 etc. De asemenea, membrii APCE urmează să aleagă Secretarul General al CoE pe un termen de 5 ani.



În prima zi, delegația Parlamentului Republicii Moldova a avut întrevederi cu actualul Secretar General al CoE, Thornbjorn Jagland și cu cei doi candidați la funcția de Secretar General - Marija Pejčinović Burić, viceprim-ministru, MAE al Croației, și cu Didier Reynders, viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe, Europene şi al Apărării al Regatului Belgiei.



În cadrul întrevederii, Andrei Năstase a accentuat că Republica Moldova mizează și în continuare pe dialogul cu CoE, iar noua guvernare are o agendă ambițioasă care include reformarea justiției, lupta împotriva corupției și depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeana la finalul mandatului de patru ani. Andrei Năstase a mai adăugat că expertiza oferită de către CoE este utilă şi indispensabilă în eforturile actuale de avansare a reformelor interne.



Vlad Bătrîncea i-a mulțumit Secretarului General al CoE pentru reacția imediată la evenimentele politice care s-au produs în Republica Moldova, exemplu care a fost urmat și de alți parteneri externi.



Mihai Popșoi a relevat că prioritatea unu a Guvernului și a majorității parlamentare este combaterea corupției, consolidarea instituțiilor și asigurarea statului de drept. ”Aici contăm pe expertiza CoE și constatăm cu satisfacție că am primit asigurări de deschidere totală în acest sens” a subliniat vicepreședintele Legislativului.



La rândul său, Thornbjorn Jagland i-a felicitat pe membrii delegației cu depășirea crizei politice, arătându-se încrezător în voința politică a noii guvernări de a se axa pe reforme, în scopul democratizării țării și a respectării drepturilor omului. Secretarul general al CoE a menționat că urmărește cu atenție situația din Republica Moldova chiar de la începutul mandatului său în 2009.



Delegația Parlamentului la APCE a avut discuții și s-a întâlnit cu Anders Knape, Președintele Congresului Autorităților locale și regionale și cu Andreas Kiefer, Secretarul general al CALRE. De asemenea, agenda a inclus întrevederi cu coraportorii APCE, Maryvonne Blondin și Egidijus Vareikis, precum și cu Președinta APCE Liliane Maury Pasquier, care a acceptat invitația de a efectua o vizită în Republica Moldova, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.