Expertul în drept constituţional Nicolae Osmochescu este de părere că data enunţată de Curtea Constituţională (CC) este una incorectă şi că „termenul de trei luni urmează să fie început de la momentul validării alegerilor, dar din ziua când au fost prima şedinţă de inaugurare a Parlamentului nou legislativ.” Asta după ce CC a emis astăzi o hotărâre care vizează că orice acţiune sau act legislativ, care are drept scop desfăşurarea activităţii Parlamentului după apariţia circumstanţelor de dizolvare obligatorie, constituie „o încălcare gravă a prevederilor constituţionale”. Declaraţiile au fost făcute la postul de televiziune TV8.



„Eu am văzut diferite interpretări şi diferite aprecieri. Eu am poziţia mea. Termenul de trei luni urmează să fie început pe calcularea acestor trei luni nu de la momentul validării alegerilor, dar din ziua când a fost prima şedinţă de inaugurare a Parlamentului nou legislativ. La data de 21 martie 2019, deci de aici urmează să fie calculate cele trei luni calendaristice.



Dacă Parlamentul nu a reuşit în trei luni să investească Guvernul sau este blocată activitatea legislativă, tot în trei luni preşedintele este în drept să dizolve Parlamentul după consultarea fracţiunilor parlamentare”, a spus Osmochescu, scrie tv8.md.



Acesta a mai fost întreb şi dacă putea CC să se expună pe un fapt care încă nu reprezintă un document. Asta după ce magistraţii de la Curtea Constituţională au decis că alegerea Zinaidei Greceanîi la funcţia de speaker este neconstituţională, la fel ca şi toate actele care au fost adoptate ieri în Parlament.



„Eu consider că nu, desigur. Până nu este un document oficial care a trecut toate etapele de examinare, nu se pot expune”, a spus expertul. Sursa: www.tvrmoldova.md