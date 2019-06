În perioada ianuarie - martie 2019, piața serviciilor de Internet fix în bandă largă a continuat să crească. Datele statistice, prelucrate de ANRCETI, arată că în această perioadă numărul total de abonați la serviciile respective a crescut, timp de trei luni ale anului 2019, cu 8,7 mii (1,4%) și a însumat 631,8 mii. Creșterea numărului de abonaţi se datorează sporirii numărului celor ce au ales să se conecteze la Internet prin fibră optică (FTTx - Fiber to the premises), cu 12,2 mii (3,1%) şi au însumat peste 406,4 mii, numărul abonaților care au ales cablul coaxial a crescut cu 1,7 mii (3,8%) și au totalizat 46 mii. În același timp, numărul abonaților conectați la reţea în baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber Line) s-a redus cu 5 mii (2,8%) și au alcătuit 177,1 mii, iar abonații conectați prin alte tehnologii au scăzut cu 145 (6%) și au constituit 2,3 mii. Urmare a acestei evoluții rata de penetrare a serviciilor de Internet fix, raportată la 100 de locuitori, a crescut cu 0,3 p.p. și a atins cifra de 17,8%.



Totodată volumul total al vânzărilor realizate de către cei 87 de furnizori activi pe acest segment de piață a sporit, față de trimestrul I al anului precedent, cu 19,6 mil. lei (6,2%) și a depășit cifra de 334,7 mil. lei. Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces la Internet fix în bandă largă nu a suferit mari schimbări, față de anul precedent, fiind în scădere ușoară de 0,6% şi însumând circa 178 lei.



Urmare a evoluției pieței serviciilor de acces la Internet fix în bandă largă, la sfârșitul trimestrului I al anului 2019, furnizorii au deținut, în funcție de cifra de afaceri, următoarele cote de piață: S.A. Moldtelecom – 63,4%, StarNet Soluții – 21%, Orange Moldova – 5%, iar cota de piață cumulativă a celorlalți furnizori a fost de 10,6%, anunță Serviciul Relații Publice și Protocol al ANRCETI.