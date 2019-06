Internetul este un motor important în dezvoltarea economiei țărilor, iar creșterea cu 10% a penetrării accesului la internet în bandă largă are ca efect creșterea produsului intern brut al țării cu 0,24–1,5%. „În lista priorităților Ministerului Economiei și Infrastructurii, îmbunătățirea calității serviciilor de comunicații ocupă un loc important, astfel pe parcursul anului 2018 au fost lansate mai multe inițiative pentru dezvoltarea acestui sector”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.



Un factor important care contribuie la disponibilitatea accesului la internet de bandă largă constituie proximitatea Republicii Moldova de liniile magistrale internaționale terestre și submarine de transfer de date de mare viteză, la nivel național fiind create 4 rețele magistrale de fibră optică, care sunt conectate la aceste linii internaționale magistrale.



„În 2018, penetrarea serviciilor de acces la internet în bandă largă a crescut până la 76% de populație, accesibilitatea serviciilor în diverse tehnologii fiind una din cele mai avansate, inclusiv la nivel global. În prezent, rețelele 3G acoperă cu semnal peste 99% din teritoriu și din populația țării, iar rețelele 4G asigură acoperirea a 94% din teritoriu și 97% a populației”, a declarat Chiril Gaburici.



Datorită calității internetului, poziționării geografice favorabile și politicilor elaborate de Guvern, în 2018 a fost creat primul parc IT „Moldova IT Park, care înregistrează 413 companii rezidente, dintre care 114 companii sunt din străinătate – originare din 29 de țări.



Totodată, anul trecut a fost aprobată Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației şi a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia, care vin cu intervenții concrete pentru a atinge prioritățile stabilite pentru următorii ani. De asemenea, o altă inițiativă pentru dezvoltarea acestui sector a fost lansarea proiectului „Educația digitală”, care este un proces amplu de regândire a educației tehnologice și digitale în întreg sistemul de învățământ, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.