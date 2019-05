Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat astăzi o ședință cu Administrația de Stat a Drumurilor pentru a discuta stadiul de implementare a Programul național „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”.



„Rog mobilizare și implicare, în acest an urmează să reparăm 2 600 km de drum în toată țara. Precum am spus și anul trecut, vrem drumuri calitative și executate la timp. Am toată încrederea, că o să reușim să realizăm cu succes și acest proiect, pentru că anul 2018, a fost unul în care am acumulat experiență, am învățat mai multe lecții, iar asta ne va ajuta pe viitor să fim mai eficienți și competitivi în efectuarea lucrărilor din cadrul Programului „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.



Potrivit datelor ASD, din cele 32 de loturi, în prezent sunt în derulare 24 de licitații, dintre care 5 sunt în adjudecare pentru a fi semnate, iar 19 sunt în relicitare. Directorul ASD, Gheorghe Curmei a menționat că motivele relicitării constau în faptul că antreprenorii au nevoie de timp pentru a învăța procedurile noi de depunere a documentelor, de asemenea există deficiențe în colectarea documentelor depuse de companii și nu în ultimul rând - lipsa concurenței.



„Începând cu data de 7 iunie încep a fi relicitate cele 19 loturi, iar ultimele urmează să fie derulate la data de 22-23 iunie.Până la sfârșitul lunii iunie ne-am propus să semnăm contractele pe toate cele 32 de loturi în cadrul Programului „Drumuri bune 2 pentru Moldova”, a spus directorulAdministrației de Stat a Drumurilor .



Săptămâna viitoare vor demara lucrările de reparație în raioanele în care au fost finalizate procedurile de semnare a contractelor - Ungheni, Leova, Hâncești, Cantemir și Călărași.



Mai mult, Gheorghe Curmei a menționat că se atestă întârzieri în completarea documentației din partea unor autorități publice locale, iar UTA Găgăuzia și municipiul Bălți, până în prezent nu au identificat sectoarele de drum care urmează a fi reparate în cadrul Programului.



În acest an, vor fi construiți circa 2600 km de drum, cu 1000 km mai mult decât anul trecut, în acest scop, a fost prevăzut un buget de peste 2,7 miliarde de lei, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.