Contractul de reparație a Coridorului 11: Drumul de acces spre satul Micleşti și drumul Peresecina – Hîrtopul Mare – Ohrincea, a fost semnat de Administrația de Stat a Drumurilorși compania „GENESIS INTERNATIONAL” SRL din Republica Moldova. Contractul este parte a Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale, iar pentru realizareaacestuia Banca Mondială a acordat Guvernului Republicii Moldova suport financiar în valoare totală de 99 875 975,9 de lei.



Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, reparația Coridorului 11, este de o importanță strategică pentru că asigură legătură dintre centrul și nordul țării.



„Ne-am propus să identificăm și să reparăm toate coridoarele de drumuri locale din țară, pentru a asigura acces cetățenilor către centrele de educație, sănătate și comerț. Cu ajutorul experților am identificat 25 de coridoare și am început îmbunătățirile de la cele mai problematice tronsoane de drum”, a menționat ministrul.



Totodată, Chiril Gaburici a încurajat antreprenorii locali să participe la astfel de licitații: „Companiile din Republica Moldova sunt competitive pentru a desfășura asemenea lucrări. Antreprenorii trebuie să dea dovadă de mai mult curaj și să aplice la proiectele strategice de infrastructură din țara noastră. Experiența se dobândește prin muncă”.



Coridorul 11 începe de la intersecția cu drumul național M2 Chișinău-Orhei-Soroca și se sfârșește la intersecția cu drumul republican R23 (Criuleni-Brăneşti-Ivancea-M2). Acesta face legătura dintre mai multe localități, traversând satele: Peresecina, Micleşti, Işnovăţ și Hîrtopul Mare. Lungimea sectorului de drum ce urmează a fi îmbunătățit constituie 18,5 km.



Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a menționat că licitația s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului Băncii Mondiale pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii: „Oferta companiei „GENESIS INTERNATIONAL” SRL corespunde tuturor cerințelor stabilite în Documentele de Licitație. Timpul planificat pentru finalizarea lucrărilor este de18 luni, plus 12 luni pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor (perioada de garanţie)”.



În contextul asigurării controlului calității pe parcursul execuției lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 11, în cadrul contractului menționat, urmează a fi semnat și un Contract de supervizare cu o companie internațională de consultanță, care va avea rolul de „Inginer”, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.