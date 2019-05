Oferta unică și inovatoare a Republicii Moldova – „Moldova IT Park” – este descoperită de mii de profesioniști internaționali din domeniul IT. Prezentarea ofertei are loc în cadrul celei de-a IV ediții a celui mai mare festival de tehnologie din România „București Technology Week”, în perioada 21-24 mai.



Impozitul unic de 7% pe volumul de vânzări, diminuarea barierelor birocratice și facilități pentru atragerea resurselor calificate străine sunt doar câteva din beneficiile prezentate de Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Tarlev, în cadrul Innovation Summit.



Dialogul eficient cu comunitatea pasionată de inovații a fost amplificat în cadrul atelierului de lucru dedicat comunității de afaceri cu genericul „Moldova IT Park – Unlocking Regional Competitiveness”. Astfel, mai mult de 60 de companii străine au explorat oferta Republicii Moldova drept destinație IT.



Agenția de Investiții, care are mandat pentru promovarea brandului de țară în vederea atragerii investițiilor străine, a prezentat climatul de afaceri al țării prin prisma reformelor economice și regulatorii, care au dus la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în ratingurile internaționale (locul 47 din 190 – Doing Business 2019).



Totodată, prezența în cadrul expoziției dedicate încurajării inovațiilor și adoptării tehnologiilor emergente din cele patru Summituri Premium de Business, au oferit posibilitate specialiștilor calificați și reprezentanților companiilor pasionați de inovare, HR, Fintech și Java, să exploreze beneficiile oferite de „Moldova IT Park”.



Prezența „Moldova IT Park” – drept oferta de țară în cadrul „București Technology Week”, a permis multiplicarea impactului generat de evenimentul „Beyond Limits”, organizat în România în decembrie 2018, și a confirmat angajamentul de susținere și promovare a sectorului IT asumat de Guvernul Republicii Moldova și de partenerii de dezvoltare, precum Guvernul Republicii Federale Germane (BMZ), Guvernul Elveției (SDC), Guvernul Statelor Unite ale Americii (USAID), Guvernul Suediei și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii (UKAid), anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.