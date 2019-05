Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că în urma finalizării votului on-line astăzi, 22 mai curent, a fost întrunită, conform prevederilor Regulamentului, ședința membrilor juriului evenimetului „GALA AIPA” ce va avea loc pe 30 mai curent.



În cadrul ședinței au fost procesate rezultatele finale ale celor 19 nominalizări și desemnați cîștigătorii finali.



Cîștigătorii celor 19 nominalizări la Gala Premiilor AIPA sunt:



„Tânăr Fermier de Succes” - SRL ,,Ionex-Trans’’, s. Costești,r-nul Ialoveni



„Inovații în Agricultură” - Î.M. ,,Met Sa Produse Impex’’ SRL, or Drochia



„Cea mai de Succes Femeie-Fermier” - SRL „Poliglia”,s. Negureni, r-nul Telenești



„Cel mai de Succes Grup de Producători Agricoli”- SRL ,,Fresh Time’’, s. Chipeșca, r-nul Șoldănești



„Start-up-ul Anului”- SRL ,,Euroalun’’, s. Puhoi, r-nul Ialoveni



„Cea mai Performantă Plantație Multianuală” - SRL ,,Plaiul Bârlădean”, s. Bârlădeni, r-nul Ocniţa



„Cea mai Performantă Fermă Zootehnică”- SRL ”Garma Grup’’,s. Fîrlădeni, r-l Hînceşti



„Cea mai Performantă Investiție în Dezvoltarea Infrastructurii Postrecoltare și Procesare”- SRL ,,Regina Naturii’’, s. Costești, r-nul Ialoveni



„Cea mai Atractivă Pensiune Agroturistică”- II ,,Hanganu Ion’’, s. Lalova, r-nul Rezina



„Cele mai Avansate Tehnologii în Domeniul Vitivinicol” - IM Chateau-Vartely SRL, r-nul Orhei



„Implementarea Bunelor Practici în Agricultura Conservativă” - SRL „Hiliuţanul”, s. Hiliuţi, r-nul. Rîşcani



„Cel mai Bun Exemplu în Agricultura Ecologică”- SRL “Agro-Sadim”, r-nul Comrat



„Contribuabilul Agricol FNDAMR”- SRL “Floreni”, s. Floreni, r-nul Anenii Noi



„Apicultorul Anului”- SRL ”Apisterra”, com. Răzeni, r-nul Ialoveni



,,Asociația de Profil a Anului” - Asociaţia Producătorilor și Exportatorilor de Struguri de Masă (APESM)



„Cea mai Cooperantă Bancă în Susținerea Producătorilor Agricoli”- BC ,,Moldova –Agroindbank’’ SA



„Cea mai Activă Companie de Consultanță”- Federația Agricultorilor din Moldova (FARM)



„Proiectul Anului Finanțat de Partenerii de Dezvoltare”- Proiectul de Reziliență Rurală finanțat de IFAD



„Jurnalismul Agricol – pentru Promovarea Activă a Sectorului Agricol”- AGRO TV Moldova



Evenimentul va reuni peste 300 de invitați printre care reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în RM, oficiali de rang înalt ai administrației centrale, asociațiilor de profil, entități din domeniul agricol și din ramurile conexe acestuia inclusiv invitați de peste hotarele țării.



Totodată, în cadrul evenimentului, sus menționat, vor fi prezentate istoriile de succes a căștigătorilor ce au beneficiat de subvenții pentru anul 2018, înmînându-li-se trofeele.



Acest moment deosebit, dedicat producătorilor agricoli, care fac diferența și aduc valoare adăugată la economia țării, este organizat sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu sprijinul: