Cel mai nou și modern loc de întâlnire pentru amatorii de vinuri bune, Purcari Wine Shop & Bar a fost lansat vineri, 17 mai 2019, la Chișinău. Situat pe strada Calea Ieșilor, 8, et. 3, în incinta centrului Zity Mall, pe o suprafață de circa 150 de metri pătrați, acesta reprezintă un parteneriat între grupul Purcari și primul blog de vinuri din Moldova, www.finewine.md. Scopul acestui proiect este de a educa și crește și promova cultura servirii vinurilor de calitate la un nou nivel.

Purcari Wine Shop & Bar va pune în vânzare vinuri din cadrul grupului Purcari, dar și de la alte peste 20 de vinării din Republica Moldova. Selecția de vinuri a fost realizată de către sommelierii Purcari Wine Shop & Bar, în colaborare cu bloggerul FineWine, Andrei Cibotaru, care va administra locația.

“Ne-am propus crearea unei platforme profesioniste în domeniul vinului și creșterea culturii consumului de vinuri de calitate în Republica Moldova. La Purcari Wine Shop & Bar vor fi organizate degustări, master class-uri și seminare în domeniul vinurilor. Am creat o zonă de întâlnire pentru profesioniștii, dar și amatorii de vin bun” a declarat Victor Bostan, CEO Purcari.

“Chiar de la lansare, Fine Wine și-a propus să crească cultura servirii vinului de calitate în Moldova. În acest moment, pot afirma că blogul a trecut din zona virtuală, într-un spațiu bine amenajat, dotat cu tot ceea ce este necesar pentru a savura vinuri bune. Vom încerca împreună cu oaspeții noștri, să ridicăm standardele de servire a vinului de calitate”, a declarat Andrei Cibotaru, fondatorul Fine Wine.

Purcari Wine Shop & Bar pregătește în viitorul apropiat un program amplu de evenimente cu participarea sommelierilor din Republica Moldova și de peste hotare. Purcari Wine Shop & Bar activează zilnic între orele 11.00 și 22.00, cu program prelungit până la ora 1.00 AM în zilele de week-end.



Purcari Wineries Plc (brandurile Purcari, Crama Ceptura, Bostavan și Bardar) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri și brandy din Europa Centrală și de Est. Grupul gestionează în jur de 1 400 de hectare de podgorii și operează patru platforme de producție în România și Moldova. Grupul este lider în segmentul de vinuri premium din România, cu o cotă de 30% și cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 30 de țări. Fondată în 1827, Purcari este cea mai premiată vinărie din Europa Centrală și de Est, la Decanter Londra 2015-2018 și printre cele mai bine poziționate pe Vivino, cu un scor mediu de 4.5 – 4.7 pentru Negru de Purcari și 4.2 -4.5 pentru colecția 1827, bazat pe mai mult de 23.000 de recenzii. În 2019, Negru de Purcari a luat titlul de Cel Mai Bun Vin Roșu din Moldova, iar Vinăria Purcari a fost numită Cel Mai Bun Producător din Moldova la Mundus Vini 2019, Germania. Din februarie 2018, Grupul este listat la Bursa de Valori București. Grupul e susținut de investitori de top ca Horizon Capital, Franklin Templeton, SEB, Fiera Capital și IFC.



FineWine.md este primul blog de vinuri din Republica Moldova, fondat în 2014, care atrage în prezent o audiență de peste 10 000 de vizitatori unici lunar. Blogul este întreținut de jurnalistul Andrei Cibotaru, degustator la concursuri internaționale de vin ca Berliner Wine Trophy, Concours Mondial de Bruxelles, IWCB, Eurasia Wine and Siprits Competition, etc.