În perioada lunilor aprilie – octombrie 2019, la Beijing - capitala Chinei, se desfășoară Expoziția Internațională de Horticultură „Beijing Expo 2019”. Republica Moldova se numără printre participante la eveniment, alături de 110 țări și organizații, inclusiv, 31 de provincii chineze. Pavilionul național al Republicii Moldova este gestionat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), cu suportul Oficiului Național al Viei și Vinului.



La expoziție Republica Moldova are obiectivul de a promova produsele moldovenești pentru a stimula schimbul comercial-economic și de a atrage investiții chineze în agricultura moldovenească.



Pavilionul de țară are o suprafață de circa 125 m2, design-ul standului fiind amenajat într-un stil tradițional, reprezentând brandul de țară, și prezintă o serie de produse agro-alimentare: vinuri, sucuri, fructe uscate, miez de nucă, miere, ceaiuri și uleiuri eterice.



Expoziția Internațională de Horticultură organizată de China în districtul Yanqing al capitalei Beijing se desfășoară sub tematica "Trăiește verde, trăiește bine". Organizatorii preconizează că expoziția va fi vizitată de circa 16 milioane de oameni.



Potrivit MADRM, în prezent China este cel de-al şaselea partener comercial al Republicii Moldova cu o pondere de peste 7% din volumul comerţului total. Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Populară Chineză a înregistrat în perioada ianuarie-octombrie 2018 suma de circa 510 milioane de dolari, ceea ce constituie o creştere de aproximativ 22%. China reprezintă una din piețile ţintă pentru vinurile din Moldova şi este principalul partener al vinificatorilor moldoveni pe continentul Asiatic.