Asigurarile auto obligatorii (RCA+Carte Verde) domina in continuare piata de asigurari din Moldova, astfel ca acestea au atins valoarea de circa 696 milioane lei in 2018, ceea ce reprezinta aproape jumatate din totalul pietei de asigurare, arata datele preliminare ale autoritatii de supraveghere (CNPF), centralizate de portalul specializat www.xprimm.md.



Separat, asigurarile obligatorii de raspundere civila interna (RCA) au totalizat 363,7 milioane lei (+3% fata de 2017), in timp ce politele Carte Verde (pentru cei care circula in afara granitelor tarii) s-au ridicat la 332,2 milioane lei (in crestere cu circa 4% fata de anul precedent), arata datele BNAA.



De asemenea, cele mai multe polite s-au eliberat pentru Ucraina si Belarus, urmata de certificatele vandute pentru toate statele sistemului Carte Verde (zona 3), mai arata datele BNAA. In total, in 2018 au fost emise 410.703 polite Carte Verde.



Cine sunt liderii pietei de asigurari auto obligatorii?



GENERAL Asigurari, companie care si-a inceput activitatea la finele anului 2016, s-a clasat pe primul loc in ceea ce priveste volumul de vanzari pe RCA, cu un total de 72,6 milioane lei, urmata de MOLDASIG (67,1 milioane lei) si ASTERRA Grup (46,3 milioane lei). In ceea ce priveste daunele achitate, clasamentul este condus de catre MOLDASIG, urmat de ASTERRA Grup si DONARIS VIG.



Pe segmentul de Carte Verde, liderul pietei este tot GENERAL Asigurari, cu vanzari de circa 59 milioane lei, urmata de MOLDASIG si KLASSIKA Asigurari.

