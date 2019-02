Primăria municipiului Chişinău informează că miercuri a fost semnat contractul de achiziționare a celor 31 de autobuze marca „ISUZU”, ca urmare a desemnării câștigătorului la concursul desfășurat pe 8 februarie, a.c.



Contractul în valoare de 78 mil. lei au fost încheiat între Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” (PUA) și dealerul oficial al Uzinei producătoare de autobuze „ISUZU” din Turcia, Unipay Danișmanlik Yazilim Teknolojileri Ltd., iar surse pentru achiziționare au fost prevăzute în bugetul municipal pentru anul 2019.



Astfel, conform graficului, primul lot de 25 de autobuze urmează a fi livrare în decurs de 2 săptămâni. Restul de 6 unități vor intra în posesia PUA în decurs de 60 zile de la semnarea contractului. Conform documentului, municipalitatea va face achitarea pentru autobuze, timp de 30 de zile după livrarea unităților de transport.



Vitalie Copaci, șeful PUA a menționat că achiziția prevede unități noi, lucru specificat în garanția distribuitorului. „Avem garanția dealerului că autobuzele sunt noi, anul de producere 2017-2018, ceea ce a fost prezentat în oferta furnizorului. N-a fost prioritar achiziționarea celor mai ieftine autobuze din aspect juridic, dar evaluarea a fost din punct de vedere tehnico-economic”, a precizat directorul PUA.



Serghei Daradur, reprezentant oficial al Unipay Danișmanlik Yazilim Teknolojileri în Republica Moldova, a declarat că prețul unităților pentru PUA este mai avantajos decât cel oferit pentru livrări în alte state europene. „Asemenea model de autobuz a fost vândut în România, Azerbaijan și Țările Baltice, cu 150 - 200 mii Euro per unitate, față de 130 mii Euro pentru Moldova”.



Precizăm că Grupul de lucru din cadrul administrației publice locale a desemnat drept câștigător dealerul oficial al Uzinei producătoare de autobuze ISUZU din Turcia, iar criteriul de evaluare a fost raportul preț/calitate în marja sumei alocate și nu cel mai mic preț.



Noile autobuze sunt de model „ISUZU Cityport”, standard Euro 6. Acestea au 12 metri lungime și 3 uși, podea joasă, rampe de acces și spațiu pentru fotoliu rulant, fiind accesibile persoanelor cu necesități speciale, vârstnicilor și părinților cu copii în căruțuri. De asemenea, unitățile dispun de instalații cu aer condiționat, echipament de informare audio și video, 4 geamuri de aerisire etc.



Același model de autobuze au fost achiziționat anul trecut de primăriile orașelor Constanța, Iași și Sibiu din România.