Посольство Соединенных Штатов Америки в Молдове предупредило американских граждан об опасности возможных массовых беспорядков после парламентских выборов, которые состоятся 24 февраля.



«Национальные парламентские выборы в Молдове назначены на воскресенье, 24 февраля. Как и в прошлом, после выборов могут состояться крупные публичные демонстрации. Даже мирные демонстрации могут стать опасными в любое время. Крупные общественные мероприятия могут сказаться на движении транспорта в городе», - говорится в сообщении посольства США в Молдове.



В связи с этим, американское дипломатическое представительство призывает граждан США быть осторожными и рекомендует избегать мест проведения демонстраций, проявлять осторожность, следить за новостями , вести себя сдержанно и т.д.