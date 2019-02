Guvernul Ungariei oferă burse de studii pentru anul academic 2019-2020. Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului prezintă o informație succintă despre programul de burse și procedura de aplicare.



Cursurile de masterat sunt oferite în limba engleză pentru anul academic 2019-20 la programele:



MSc in Plant Protection (University of Pannonia)



MSc in Rural Development and Agribusiness (Szent István University)



MSc in Agricultural Biotechnology (Szent István University)



Condiții:



Bursa va acoperi:



• taxele de aplicare și de școlarizare pe tot parcursul perioadei de studiu;



• cazarea în cămin;



• costuri de subzistență;



• asigurarea de sănătate.



Durata burselor: 22 luni



Aplicarea/înscrierea și procesul de selecție



Selecția studenților va avea loc în două etape:



Etapa 1: FAO va examina candidații și va depune cereri la Ministerul Agriculturii din Ungaria, care le va trimite la Universitatea corespunzătoare. Candidații trebuie să prezinte dosarele COMPLETE.



Faza 2: Universitățile vor desfășura un nou proces de selecție, fără implicarea FAO. Studenții selectați vor fi de asemenea anunțați de către minister.



Condițiile de participare la concurs:



Candidații vor fi selectați pe baza următoarelor criterii:



• Cetățean al Republicii Moldovei



• Studii universitare ciclul I



• Rezultate academic înalte



• Cunoașterea limbii engleze



• Motivație



• Apt din punct de vedere al stării sănătății



• Vârsta (sunt preferați candidații sub 30 de ani)



Procedura de aplicare/înscriere





Candidații pregătesc un dosar, care va fi trimis prin e-mail REU-Scholarship@fao.org, format din:



• Formularul de cerere completat în mod corespunzător



• Curriculum vitae



• O copie a diplomei de licență



• O copie a certificatului de competență în limba engleză



• Copii ale paginilor relevante din pașaport care arată data expirării și numărul pașaportului



• O scrisoare de recomandare



• Declarație de motivare



• Cazierul judiciar



• Certificatul medical



Toate documentele depuse trebuie să fie în limba engleză.



Termenul limită -28 februarie 2019





Solicitanții care nu au fost selectați în anii precedenți pot reaplica la programul 2019-2020.



Informații adiționale privind condițiile programului de burse și procedura de înscriere găsiți în documentele anexate.