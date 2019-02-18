Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предоставило подробности о ситуации с молдавскими пилотами в Москве, удерживаемыми одной из неправительственных организаций.



По сообщению МИДЕИ, спустя неделю официальных запросов в адрес российских властей о местонахождении и состоянии здоровья молдавских граждан Лионела Буруянэ и Михая Крихана, оставшихся без ответа, делегация Молдовы собственными усилиями определила место их содержания.



Отправившись в медицинское учреждение, после многочасовых переговоров с охранниками НПО, молдавским официальным лицам было разрешено разговаривать с гражданами Молдовы всего 10 минут.



Находясь на месте, молдавские официальные лица были приглашены охранниками и только после нескольких часов переговоров с руководством этой НПО получили право увидеться с соотечественниками, с соблюдением необоснованно выдвинутых условий, противоречащих международному праву и здравому смыслу - ограничение тем для обсуждения.



Категорически запрещенной темой был тот период, с которого наши соотечественники находятся в этой больнице.



Прежде чем обеспечить доступ, охранники потребовали от членов делегации передать телефоны и любые другие электронные устройства, хотя всего за несколько дней до этого данное ограничение было отменено в отношении целого ряда лиц, включая журналистов, которые были допущены к молдавским гражданам.



Большие вопросы вызвали тщательные проверки личностей членов молдавской делегации, состоящей из представителей МИДЕИ и аккредитованных дипломатов посольства Республики Молдова в Российской Федерации. Эти проверки провели охранники, заявившие, что выполняют эти обязанности от имени НПО.



Из-за крайне малого времени, проведенного с двумя гражданами Молдовы, и запрета поднимать ряд тем, у правительственной делегации не было возможности дать подробную оценку их ситуации. Однако медик, присуствовавший в делегации, смог констатировать, что состояние здоровья обоих граждан позволяет немедленно перевезти их в Молдову.



В рамках миссии правительственной делегации в Москву, которая завершилась этой краткосрочной встречей с двумя молдавскими гражданами, а МИДЕИ констатировали ряд ситуаций, которые вызывают глубокую обеспокоенность в отношении того, как наших сограждан содержат и лечат; полностью непрозрачный и избирательный подход к сотрудничеству НПО, где они содержатся, с представителями различных государственных учреждений Республики Молдова.



В частности, полное игнорирование обращений представителей правительства, с одной стороны, и выполнение всех пожеланий о доступе к двум пилотам государственного служащего из другого государственного учреждения.



Все выводы, сделанные правительственной делегацией, будут доведены до сведения соответствующих учреждений, занимающихся делом двух пилотов, а МИДЕИ вместе с другими институтами государства приложит все усилия, чтобы оба гражданина Молдовы прибыли домой как можно скорее, в абсолютно безопасных условиях.

