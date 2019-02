La București, s-a discutat, ieri, despre punerea în aplicare a celui de-al treilea Protocol Adițional la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică şi financiară nerambursabilă de 100 milioane de euro. În conformitate cu prevederile art. 2 al protocolului, cuantumul de 15 milioane de euro va fi destinat pentru proiecte în domeniul protecției mediului și adaptării la schimbările climatice sau destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.



Potrivit membrilor delegației din țara noastră, participanți la întrevederea cu experții români, vor fi finanțate patru proiecte.



Primul proiect ține de eliminarea surselor de poluare directă a apelor subterane prin lichidarea fântânilor arteziene deteriorate/abandonate și evaluarea fântânilor neexploatabile pentru conservarea lor, care va fi implementat de către Întreprinderea de Stat Expediţia Hidrogeologică din Moldova și are un buget total de 2,650,000 euro. În cadrul proiectului vor fi efectuate lucrările de conservare sau lichidare a 900 sonde arteziere amplasate pe teritoriul a 26 raioane ale țării. Pentru prima etapă a proiectului vor fi lichidate/conservate 111 sonde arteziene abandonate de pe teritoriul raioanelor Nisporeni și Hâncești.



Cel de-al doilea proiect va fi implementat de către Primăria mun. Chișinău și are un buget de 10,000,000 euro și prezintă soluții de adaptare la schimbările climatice pentru bazinul râului Bâc. Proiectul are ca scop reducerea impactului inundațiilor pe o suprafață de min. 500 ha din spațiul urban al or. Chișinău, și min. 100 ha din terenurile raionului Strășeni precum și menținerea, pe timp de secetă, a volumului min. 90 000 m3 de apă pe sectorul de râu consolidat și amenajat dintre str. Mihai Viteazul și str. Feredeului, or. Chișinău. În cadrul proiectului sunt planificate lucrări de curățare și consolidare a râului, precum și construirea a trei construcții hidrotehnice de retenție/control al debitului apei.



Al treilea proiect ține de restabilirea şi menținerea ecosistemelor lăcustre din lunca Prutului de Jos (Manta, Beleu), parte componentă a zonei umede RAMSAR. Valoarea totală a proiectului fiind de 1,5 mln de euro. Proiectul prevede reconstrucţia și refacerea regimului hidrologic lacurilor Beleu și Manta, reducerea pierderilor de biodiversitate prin îmbunătățirea gestionării biodiversității și a resurselor naturale, micşorarea variaţiilor de nivel din lacuri, micşorarea gradului de colmatare și păstrarea fluxului de păsări migratoare, prin îmbunătăţirea condiţiilor pentru cuibăritul şi hrana acestora.



Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ultimul proiect se referă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor periculoase în Republica Moldova. În acest context, urmează ca Întreprinderea de Stat ,,Centrul de Gestionare a Deșeurilor Periculoase”, instituită în temeiul art. 62 alin. (1) a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, să fie dotată cu hale amenajate pentru gestionarea anumitor fluxuri de deșeuri periculoase, echipamente, unelte și vehicule, precum și va fi implementat programul de monitorizare și analiza reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pe sectoare specifice ale economiei. Valoarea totală a proiectului constituie circa 955 mii de euro. Din suma totală țara noastră va oferi o cotă de cofinanțare de circa 105 mii de euro.