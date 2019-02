Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o întrevedere cu Expertul ONU de nivel înalt în domeniul drepturilor omului, Thomas Hammarberg, care se află în Republica Moldova pentru a prezenta un nou Raport privind drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.



În cadrul întrevederii, Thomas Hammarberg a vorbit despre evoluțiile pozitive, comparativ cu Raportul din 2013, privind egalitatea gender, drepturile persoanelor cu dizabilități, prezența mai multor ONG-uri care lucrează la subiect, rezolvarea unor probleme ce țin de drepturile omului în cadrul formatului „5+2”, măsurile de consolidare a încrederii pe ambele maluri ale râului Nistru, etc.



În opinia expertului, un alt rezultat pozitiv înregistrat este adoptarea Planului Naţional de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului 2018-2022 (PNADO III), care prevede acţiuni concrete în vederea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, inclusiv prin aplicarea legislației naționale pe întreg teritoriul țării, restabilirea și păstrarea dialogului cu actorii-cheie ai procesului de negocieri, neadmiterea încălcării drepturilor omului la unele categorii speciale de populație din regiune, etc.



Ministrul Tudor Ulianovschi a apreciat eforturile expertului ONU, menționând că Guvernul Republicii Moldova este permanent preocupat de problema respectării drepturilor omului pe întreg teritoriul țării, iar Raportul lui Thomas Hammarberg va contribui la promovarea politicilor în domeniul respectiv, în special pentru regiunea transnistreană. „Exprimăm certitudinea că Raportul Dumneavoastră va genera teme de reflecţie şi abordări comune ale problemelor legate de ameliorarea sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor omului atât în regiunea transnistreană, cât şi la general, în Republica Moldova”, a specificat Ministrul Tudor Ulianovschi.



Potrivit MAEIE, Thomas Hammarberg are un interes sporit în consolidarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, pentru care a întreprins mai multe vizite de documentare în anul 2012, în regiune, publicând, la 14 februarie 2013, Raportul privind drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Documentul a identificat principalele domenii în materie de respectare a drepturilor omului ce necesită ajustări şi progrese, elucidând mai multe recomandări. Scopul actualei vizite este prezentarea noului său Raport de ţară privind evoluţiile înregistrate urmare Raportului său din 2013 şi vizitei de follow-up a Expertului în ţara noastră din 28 mai - 1 iunie 2018.