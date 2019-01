Despre aceasta reprezentanții companiei au anunțat astăzi, în cadrul întrevederii cu prim-ministrul Pavel Filip. Premierul a salutat intenția investitorului, menționând că promovarea noilor tehnologii, dar și implementarea unor proiecte de anvergură în acest sector sunt prioritare.



„O să aveți suportul necesar și toată deschiderea din partea echipei guvernamentale. Dacă o să depunem cu toții efort, vom vedea extinderea și dezvoltarea companiei ZTE în țara noastră”, a spus premierul. În același timp, Pavel Filip a vorbit despre acțiunile Guvernului, orientate spre îmbunătățirea climatului de afaceri și atragerea companiilor străine în domenii strategice pentru țara noastră, precum este cel al telecomunicațiilor. De asemenea, prim-ministrul a precizat că sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor este unul prioritar pentru Republica Moldova, iar impulsionarea activității antreprenoriale pe acest segment creează noi locuri de muncă și aduce beneficii concrete pentru oameni.



Reprezentanții companiei ZTE au vorbit despre planurile lor investiționale, menționând că acțiunile Guvernului încurajează noile investiții: „Interesul nostru de a veni în Republica Moldova derivă din stabilitatea și atractivitatea pe care ați creat-o dumneavoastră pentru mediul de afaceri.”



Tot astăzi, reprezentanţii companiei au avut o întrevedere şi cu ministrul Economiei şi Infrastructruii Chiril Gaburici.



„Dezvoltarea sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor este foarte importantă pentru societatea în care trăim. Încurajăm reprezentanții companiei ZTE să investească în telecomunicații și să aducă soluții de ultimă generație. Cine va investi acum în dezvoltarea infrastructurii IT în Republica Moldova, va fi un punct de start pentru toți cei care vor veni ulterior”, a menționat Chiril Gaburici în cadrul întâlnirii cu reprezentanții companiei ZTE.



La rândul său, Jianbo Wang, director executiv ZTE a spus: „China este asociată cu construcția drumurilor și proiectelor mari de infrastructură. Și compania chineză ZTE construiește infrastructură, doar că este vorba despre infrastructura IT. Apreciem deschiderea oficialilor din Republica Moldova în dezvoltarea infrastructurii IT și interesul pentru investițiile chineze”.



ZTE este o companie producătoare de echipamente de telecomunicații din Shenzhen, Republica Populară Chineză. Compania a avut venituri de 9 miliarde de dolari în anul 2009. În trimestrul al patrulea din anul 2010, compania a vândut 16,8 milioane de telefoane mobile, devenind al patrulea producător la nivel mondial. Tot anul 2010, compania a vândut 28,7 milioane de telefoane mobile, situându-se pe locul 8, cu un procent de 1,8% din piața mondială.