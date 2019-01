Casa Naţională de Asigurări Sociale va participa la cea de-a XVIII-a ediţie a Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova", care are loc în perioada 30 ianuarie - 3 februarie 2019, la CIE „Moldexpo", mun. Chişinău. Participarea la expoziţie este una dintre formele de popularizare a activităţii instituţiei şi serviciilor prestate de CNAS.



Tema principală a participării Casei Naţionale la expoziţie este: "Dacă accepţi salariul în plic, pierzi o parte a viitoarei pensii". Cu această ocazie CNAS a elaborat şi pliante informative care explică cetăţenilor că numai din salariul oficial se calculează viitoarea pensie, iar pentru o monitorizare a contribuţiilor achitate de angajator CNAS oferă oportunitatea de a accesa datele din contul personal de asigurări sociale pe site-ul www.cnas.md.



Timp de cinci zile, în Pavilionul III al CIE „Moldexpo", specialiştii Casei Naţionale vor răspunde la întrebările vizitatorilor ce ţin de stabilirea şi calcularea pensiei, evidenţa individuală a contribuţiilor, serviciile electronice prestate de CNAS, etc. La întrebările cetăţenilor, care au lucrat oficial în Italia şi au posibilitatea să obţină o pensie de la acest stat, va răspunde reprezentantul Patronatului ACLI (Asociaţia creştină a lucrătorilor din Italia).



Casa Naţională de Asigurări Sociale participă al treisprezecelea an consecutiv la Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova", anunță un comunicat.